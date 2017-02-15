Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин обратился в прокуратуру и в антимонопольную службу с требованием проверить, законно ли компания «СибАлмаз» выиграла конкурс по переселению граждан из аварийного жилья и есть ли у нее все необходимые документы для строительства. По мнению Валерия Георгиевича, фирма не успеет сдать в срок новостройки, и город потеряет программные деньги.

Напомним историю. В 2016 году «СибАлмаз» получил землю на улице Морской. Этот участок достался компании по обмену. Сначала «СибАлмаз» строил в лесу Нового поселка. Но жители активно протестовали и в итоге добились изъятия земельного участка, где должны были появиться «дома семейного отдыха». Однако компания понесла определенные потери, лишившись лесного участка, поэтому мэрия вынуждена была предоставить «СибАлмазу» равнозначную территорию под застройку. Так, компании достались 3,7 га в районе дома №29А по ул. Морской, где разрешено жилищное строительство.

Осенью 2016-го «СибАлмаз» стал участником конкурса по переселению граждан из аварийного жилья. Застройщик обязан предоставить квартиры для жильцов ветхих бараков не позднее мая 2017 года. «СибАлмазу» удалось обойти завсегдатая программы переселения — индивидуального предпринимателя Виктора Голубева. Именно он последние несколько лет строит квартиры для переселенцев. Но в этот раз «СибАлмаз» предложил более выгодные условия. И победил.

Однако мэрия Бердска отказала победителю конкурса в заключении контракта на основании того, что квартиры должны быть сданы в эксплуатацию не позднее января 2015 года. «СибАлмаз» это решение частично обжаловал. В частности, ФАС указала на то, что извещение о проведении аукциона, документация об аукционе не содержит требований о том, что на дату заключения контракта (или ранее такой даты) дом должен быть введен в эксплуатацию, а квартиры должны стоять на кадастровом учете. Областному управлению контрактной системой и администрации Бердске выдано предписание об устранении нарушений. Как сообщили в мэрии Бердска, точка в спорах пока не поставлена. Разбирательства сторон в ФАС продолжаются.

К непростому вопросу теперь подключилась и прокуратура. Старший помощник прокурора Юлия Золотарева подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас проводит проверку, дабы установить, на каком основании «СибАлмаз» вообще получил разрешение на строительство жилых многоквартирных домов. Окончательных результатов проверки пока нет, но предварительно у прокуратуры есть вопросы по наличию у «СибАлмаза» технических условий на подключение к водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению.

Техусловия застройщику выдает Комбинат бытовых услуг. В КБУ «Курьер. Среда. Бердск» 15 февраля сообщили, что «СибАлмаз» обратился на предприятие за выдачей техусловий, и «вопрос находится в работе».

Спикер Валерий Бадьин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему он заинтересовался историей с «СибАлмазом»:

— Я считаю, что нарушены нормы выдачи разрешения на строительство. А вы считаете, что я неправильно обратился? Я выступаю заявителем на том основании, что я считаю, что «СибАлмаз» дом не построит к 15 апреля. Рискуем бюджетными деньгами! 50 млн (столько всего было выделено Бердску по программе переселения, и в случае неисполнения условий программы или срывов сроков деньги вернутся в область — прим. ред.) ! Как вы считаете, для дотационного бюджета города 50 млн рублей — это приличная сумма? Могу ли я пройти мимо вот такого нарушения, мягко говоря? Не могу. Вот я и написал письмо — обратился в прокуратуру. Все.

По словам Валерия Георгиевича, сейчас на месте домов «СибАлмаза» «есть только вырытый котлован».

— Сегодня у нас 15 февраля. А 15 апреля дом должен быть сдан. Два месяца! За два месяца однозначно никто и никогда и ни за какие деньги не построит дом. Вот и весь разговор, — говорит Бадьин.

По оценке спикера, проблема достаточно серьезная. Поэтому к ее решению привлечены не только власти, но и правоохранители.

Представитель «СибАлмаза» Денис Ковалевский отказался комментировать ситуацию:

— «Курьеру» мы комментировать ничего не будем, — коротко ответил Денис Георгиевич, не объясняя причин такого решения.

Согласно данным портала M2NSK.RU, строящийся комплекс из шести малоэтажных домов «СибАлмаза» называется микрорайоном Морским. Дома первой очереди будут сданы в 2017 году. Жилье в домах в экологически чистом районе города будет стоить от 1,6 до 3,5 млн рублей.

— Дома вмещают в себя от 15 до 24 квартир комфорт-класса с чистовой отделкой. В продаже представлены как студии, так и полноценные трехкомнатные квартиры до 82 кв. метров, — гласит описание проекта.

Судя по фотографиям от января 2017 года, строители уже начинают возводить стены домов из блоков и кирпичей. По фото видно, что рядом со стройкой стоят уже готовые дома Голубева.

Справка

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «СибАлмаз» являются Сергей Фалалеев (50%) и Денис Ковалевский (50%). Директором фирмы значится Виктор Казанжи. Основной вид деятельности — операции с недвижимым имуществом. В числе прочих видов деятельности — строительство, торговля, туризм.

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