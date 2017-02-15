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С 17 по 19 февраля в Бердске пройдут XXII региональные сельские спортивные игры. Предполагается, что в город приедут 34 команды из всех районов Новосибирской области. Сельские спортсмены на бердских площадках будут состязаться в хоккее, шахматах и шашках, лыжных гонках, биатлоне, гиревом спорте, шорт-треке, дартсе. Выступят и спортивные семьи. Выставит свою команду и Бердск — по всем видам спорта сельских игр.
В течение трех дней соревнования пройдут в спорткомплексе «Вега», на ледовых аренах «Бердск» и «Зима-Лето», на лыжной базе «Метелица», в Доме спорта «Авангард» (ДК «Родина») и в спорткомплексе «Восток». Таким образом, все спортивные площадки города будут задействованы.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, ожидается приезд около 1000 человек. Всех их разместят в гостиницах спорткомплексов «Зеленый остров», «Кристалл», «Вега», а также в оздоровительном лагере «Юбилейном».
Организаторы предполагают, что наиболее жарко будет на хоккейных матчах. Районные команды по хоккею — давние соперники, и в Бердске они захотят взят реванш за прошлые проигрыши или укрепить свои лидерские позиции.
Власть очень серьезно относится к региональным сельским играм. Известно, что на официальное открытие соревнований, которое намечено на 17.00 в субботу, 18 февраля, приедут не только главы районов, но и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Программу игр утвердил руководитель регионального департамента физкультуры и спорта.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [10:55]
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