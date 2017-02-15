Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

1000 сельских спортсменов поборются за первенство в 8 видах спорта в Бердске

С 17 по 19 февраля в Бердске пройдут XXII региональные сельские спортивные игры. Предполагается, что в город приедут 34 команды из всех районов Новосибирской области. Сельские спортсмены на бердских площадках будут состязаться в хоккее, шахматах и шашках, лыжных гонках, биатлоне, гиревом спорте, шорт-треке, дартсе. Выступят и спортивные семьи. Выставит свою команду и Бердск — по всем видам спорта сельских игр.

В течение трех дней соревнования пройдут в спорткомплексе «Вега», на ледовых аренах «Бердск» и «Зима-Лето», на лыжной базе «Метелица», в Доме спорта «Авангард» (ДК «Родина») и в спорткомплексе «Восток». Таким образом, все спортивные площадки города будут задействованы.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, ожидается приезд около 1000 человек. Всех их разместят в гостиницах спорткомплексов «Зеленый остров», «Кристалл», «Вега», а также в оздоровительном лагере «Юбилейном».

Организаторы предполагают, что наиболее жарко будет на хоккейных матчах. Районные команды по хоккею — давние соперники, и в Бердске они захотят взят реванш за прошлые проигрыши или укрепить свои лидерские позиции.

Власть очень серьезно относится к региональным сельским играм. Известно, что на официальное открытие соревнований, которое намечено на 17.00 в субботу, 18 февраля, приедут не только главы районов, но и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Программу игр утвердил руководитель регионального департамента физкультуры и спорта.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

1000 сельских спортсменов поборются за первенство в 8 видах спорта в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [10:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:10] Пропавшего при странных обстоятельствах сноубордиста из Бердска ищут третьи...

[11:45] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

[11:40] Экс-депутат Госдумы сравнил Россию с «нацистким государством»

Все новости

[12:10] Пропавшего при странных обстоятельствах сноубордиста из Бердска ищут третьи...

[11:45] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

[11:40] Экс-депутат Госдумы сравнил Россию с «нацистким государством»


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: