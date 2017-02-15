Выставка «Россия. Моя история» появится в Гарнизонном доме офицеров на улице Военный городок, 1. Этот будет парк, который, как говорили Тайге.инфо в минкультуры, полностью воспроизведет мультимедийное пространство исторической выставки на ВДНХ в Москве. Основу ее экспозиции составила историческая выставка Русской православной церкви.

В феврале областной минстрой под руководством Сергея Боярского подготовил проект постановления правительства о «подготовке и реализации бюджетных инвестиций» в реконструкцию Дома офицеров под выставку. Предполагаемая стоимость работ составит 550 млн рублей.

Заказчиком реконструкции станет ГКУ «Управление капитального строительства». Объект должен открыться в 2018 года, следует из документа, который проходит антикоррупционную экспертизу на сайте электронной демократии. Пока в публичном рассмотрении проекта постановления не принял участие ни один человек.

В региональном бюджете на 2017 год было заложено 20 млн на создание выставки. После поправок, одобренных заксобранием, бюджетное финансирование выставки РПЦ выросло до 85 млн рублей. Для сравнения, областное софинасирование обустройства дворовых территорий и дорог частного сектора Новосибирска составит 150 млн рублей.

Основу оригинальной экспозиции на ВДНХ составила мультимедийная историческая выставка Русской православной церкви, которую открывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре 2015 года. В Новосибирске появятся выставочные блоки «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «ХХ век. 1945–2000 годы», состоящие из 42 экспозиций, уточнили в министерстве.

«При помощи современных мультимедийных носителей, использования анимации и 3D-моделирования интерактивных экспонатов пространство исторического парка создает у посетителей эффект присутствия, что способствует решению задач по формированию ощущения непосредственной причастности к истории Отечества, позволяет ощутить живую связь прошлого и настоящего, — комментировали проект в новосибирском минкультуры. — < …> Исторический парк планируется организовать на постоянной основе».

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