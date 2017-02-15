«Единая Россия» запускает мониторинг в регионах, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН). Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» 15 февраля в пресс-центре партии, итоги мониторинга будут представлены 7 марта. Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

По его словам, в том случае, если у жильцов установлен счетчик, то оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе.

— Однако в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов данный норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где мы обсудим данную проблему, — подчеркнул Сидякин.

По словам руководителя ЦИК «ЕР» Владимира Бурматова, жалобы на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы являются одной из самых распространенных проблем, с которой люди приходят к депутатам и обращаются в общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева.

— Учитывая постоянный рост количества таких обращений и жалоб, «Единая Россия» намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб и обращений граждан, обобщить и проанализировать претензии к платежам по ОДН. Кроме того, запланированы тематические встречи и приемы граждан депутатами по этой проблематике», — заявил Бурматов.

«Такой мониторинг позволит выработать системные решения. Сейчас все реагируют индивидуально: кто-то добивается перерасчетов необоснованно начисленных платежей и возвращения средств жильцам совместно с прокуратурой и жилищной инспекцией, кто-то использует другие механизмы, но в целом, нет системного решения в сложившейся ситуации. Мы хотим собрать материал для анализа и дальше искать варианты решения проблемы. Возможно, результаты мониторинга могут стать основой для ведомственных решений, а также для пересмотра нормативных актов», — отметил парламентарий.

В соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД», был введен новый порядок начисления оплаты за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья. Предполагалось, что новый порядок начисления оплаты за общедомовые нужды и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились.

Жалуются на необоснованно высокие начисления за ОНД и берчане. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на днях руководитель областной Госжилинспекции Евгений Пономарев дал разъяснения по новым правилам оплаты расходов на общедомовые нужды. Он подчеркнул, что сверхнормативные суммы управляющие компании оплачивают сами.

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