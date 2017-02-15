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Зарезать мать пытался новосибирец в свой 29-й день рождения

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство своей матери, сообщили в главке регионального управления МЧС.

13 февраля около часа ночи в одну из больниц Новосибирска была доставлена 52-летняя жительница Ленинского района. Врачи диагностировали у нее множественные ранения в живот. О криминальном характере травм медики сообщили в полицию. Участковый уполномоченный полиции задержал у нее дома подозреваемого в этом преступлении — сына потерпевшей, который в этот день отметил 29-й день рождения.

Правоохранители установили, что в какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора. Подозреваемый несколько раз ударил мать ножом. Следственными органами СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время подозреваемый находится под стражей, уточнили в полицейском ведомстве.

По информации Следственного комитета, сын нанес матери не менее 5 ударов ножом.

— Несмотря на полученные ранения, женщине удалось выбежать в подъезд и попросить помощи у соседей, которые вызвали «скорую» и полицию. Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, — рассказали старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного. Также следователем решается вопрос о назначении в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой необходимы для объективного расследования уголовного дела.

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Зарезать мать пытался новосибирец в свой 29-й день рождения

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [09:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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