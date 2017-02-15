USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство своей матери, сообщили в главке регионального управления МЧС.
13 февраля около часа ночи в одну из больниц Новосибирска была доставлена 52-летняя жительница Ленинского района. Врачи диагностировали у нее множественные ранения в живот. О криминальном характере травм медики сообщили в полицию. Участковый уполномоченный полиции задержал у нее дома подозреваемого в этом преступлении — сына потерпевшей, который в этот день отметил 29-й день рождения.
Правоохранители установили, что в какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора. Подозреваемый несколько раз ударил мать ножом. Следственными органами СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время подозреваемый находится под стражей, уточнили в полицейском ведомстве.
По информации Следственного комитета, сын нанес матери не менее 5 ударов ножом.
— Несмотря на полученные ранения, женщине удалось выбежать в подъезд и попросить помощи у соседей, которые вызвали «скорую» и полицию. Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, — рассказали старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного. Также следователем решается вопрос о назначении в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой необходимы для объективного расследования уголовного дела.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [09:00]
[12:10] Пропавшего при странных обстоятельствах сноубордиста из Бердска ищут третьи...
[11:45] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
[11:40] Экс-депутат Госдумы сравнил Россию с «нацистким государством»
[12:10] Пропавшего при странных обстоятельствах сноубордиста из Бердска ищут третьи...
[11:45] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
[11:40] Экс-депутат Госдумы сравнил Россию с «нацистким государством»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.
Снег, ветер: южный