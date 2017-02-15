Снос объектов, признанных властями города самостроем, начинается в столице. Как ранее сообщили в городской инспекции по недвижимости, всего под принудительный снос пойдут 13 из 54 объектов, выявленных в рамках так называемой четвертой «волны» сноса самостроя.

«К административному сносу запланировано 13 объектов, площадью 2435,2 кв. метра, например, принудительно под снос пойдут объекты в СВАО, расположившиеся вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, возле домов 10А и 10А стр. 1-5, а также в СЗАО на улице Маршала Василевского, у дома 13, стр. 1 Принудительный разбор конструкций самостроя начнется в светлое время суток», — отметил представитель пресс-службы Госинспекции по недвижимости.

В свою очередь в пресс-службе префектуры СВАО ТАСС подтвердили, что 14 февраля будут снесены восемь незаконных объектов. Оперативного комментария из других префектур получить не удалось.

«По 53 из 54 объектов самостроя, подпавших по действие постановления правительства Москвы № 829-ПП в редакции от 13 декабря 2016 года, срок, отведенный на добровольный демонтаж, уже окончен. Для объекта на Кронштадтском бульваре, вл. 5Б, стр. 1, срок добровольного демонтажа установлен более 2 месяцев и истекает только 26 февраля. Это связано с тем, что объект довольно масштабный по своим площадным характеристикам, площадь торгового комплекса составляет 3553,1 кв. метра. Он находится в техзоне метрополитена, на инженерных коммуникациях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в охранной зоне сетей и сооружений централизованной системы водоотведения», — сказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что «владельцы объекта выразили согласие на демонтаж при содействии префектуры САО, они уже приступили к разбору конструкций», добавив, что «срок на добровольный снос рассчитывался индивидуально для каждой незаконной постройки, он зависит от ее высоты и площади земельного участка».

Представитель Госинспекции также отметил, что 30 объектов самостроя «четвертой волны» уже демонтированы, а по 11 объектам поданы заявления на демонтаж собственными силами. Он напомнил, что за добровольный демонтаж опасного объекта и прекращение права собственности его владелец может получить компенсацию. «Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тыс. руб. в расчете на каждый квадратный метр недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация составит 51 тыс. рублей в расчете на каждый квадратный метр. Выплаты осуществляются префектурами не позднее двух месяцев со дня соответствующего обращения», — уточнил представитель пресс- службы.

Снос самостроя в Москве начался в феврале 2016 года, тогда за одну ночь демонтировали 103 объекта. Во второй список вошли 107 объектов, их демонтаж был завершен в конце августа. В третьем списке было 43 объекта. По подсчетам департамента экономической политики, общая сумма выплат им превысит миллиард рублей.

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