На Камчатке в городе Вилючинск инспекторы ГИМС МЧС России по Камчатскому краю спасли школьника, которого в бухте Крашенинникова уносило на льдине в сторону океана.

Сообщение о происшествии поступило днем 14 февраля. Как стало известно, мальчишки гуляли в районе пирса, который расположен на берегу бухты. Один из ребят — четвероклассник Дмитрий — решил прыгнуть на льдину. Неожиданно ее начало уносить от берега.

«Мы прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах», — рассказывает руководитель Вилючинского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Александр Меркулов.

Его коллега — госинспектор ГИМС Дмитрий Пустовалов — уже через несколько минут добрался до ребенка и помог ему перебраться со льдины в лодку. Спустя еще несколько минут оба причалили к берегу, где сотрудники МЧС России передали ребенка врачам «неотложки». Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

«Трагедии удалось избежать благодаря четким и, самое главное, своевременным действиям сотрудников МЧС России», — отметил врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

Спасатели призвали родителей провести с детьми дополнительные беседы об опасности выхода на лед.

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