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Региону будет выделена федеральная субсидия на компенсацию расходов на капремонт, сообщили в правительстве Новосибирской области во вторник, 14 февраля.
Проект соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о предоставлении Новосибирской области из федерального бюджета субсидии в размере более 19 млн рублей на софинансирование расходных обязательств на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме был одобрен региональным правительством на заседании 13 февраля.
Как сообщила и. о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в 2017 году на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории региона, в областном бюджете предусмотрено 29,963 млн рублей. По соглашению региону будет предоставлена федеральная субсидия в размере 19,476 млн рублей, что составляет 65 % от общего объема финансирования.
справка
Компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляется неработающим собственникам жилых помещений в возрасте 70-79 лет – в размере 50%, в возрасте старше 80 лет – в размере 100%, проживающим одиноко, либо в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров.
По состоянию на 1 января 2017 года количество получателей компенсации в Новосибирской области составило 14503, из них в возрасте 70-79 лет – 2078 человек, старше 80 лет – 12 425 человек.
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