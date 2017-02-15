Как сообщило южнокорейской новостное агентство «Рёнхап», брат главы КНДР Ким Чон Ына Ким Чон Нам был убит в понедельник в Куала-Лумпуре. Он якобы был отравлен двумя агентами северокорейской разведки в аэропорту малайзийской столицы. Позднее полиция Малайзии подтвердила, что скончавшийся в аэропорту пассажир является родственником лидера КНДР, передает Ъ. Ким Чон Нам жил за пределами Северной Кореи и неоднократно публично выступал в поддержку реформ в этой стране.

Ким Чон Нам, по информации южнокорейского агентства «Рёнхап», был убит в малазийском аэропорту двумя девушками, уколовшими его отравленными иглами прямо в зале ожидания. Агентство ссылается на «несколько независимых источников» в правительстве Южной Кореи. Глава охраны аэропорта Куала-Лумпура Абдул Азиз Али подтвердил агентству AFP факт того, что в понедельник корейцу приблизительно 40 лет стало плохо в зале ожидания, вследствие чего скорая увезла его в больницу. По пути он скончался.

Позднее полиция Малайзии подтвердила личность умершего гражданина КНДР, однако причину смерти пока определить не удалось, сообщило агентство Reuters. Власти Северной Кореи пока никак официально не прокомментировали инцидент.

Ким Чон Нам является старшим сыном Ким Чен Ира, предыдущего северокорейского лидера, умершего в 2011 году. Он родился от внебрачной связи Ким Чен Ира с женщиной по имени Сон Хе Рим, актрисой, которая родилась в Южной Корее и умерла в Москве. Ким Чон Нам долгое время считался более вероятным наследником северокорейского лидера Ким Чен Ира, чем его брат Ким Чон Ын. Тем не менее его перспективы занять пост после смерти отца упали до нуля после инцидента 2001 года, когда Ким Чон Нам в сопровождении двух женщин и своего маленького сына пытался по поддельному паспорту Доминиканской Республики въехать в Японию. Он был задержан в аэропорту Нарита и депортирован в Китай.

После инцидента Ким Чон Нам возвращался на родину очень редко, предпочитая жить в Сингапуре и Макао. Японской газете Tokyo Shimbun он заявлял, что гнев отца вызван отнюдь не происшествием 2001 года, а его поддержкой капиталистических реформ внутри КНДР.

Новости smi2.ru