В Новосибирском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин и женщины в результате пожара в городе Обь, сообщила старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

14 февраля около 2 часов ночи в дачном доме, расположенном в садовом обществе «Дружба» в Новосибирском районе, произошло возгорание. После тушения пожара в доме были обнаружены тела проживающих в нем 44-лентнего мужчины и его 34-летней сожительницы, а также их 34-летнего соседа без признаков насильственной смерти

— Установлено, что накануне трагедии компания распивала спиртные напитки. По предварительным данным, смерть потерпевших наступила от отравления окисью углерода в результате неправильной эксплуатации печного отопления, — отметила Кулешова.

В последнее время все чаще и чаще в Новосибирской области регистрируются пожары, произошедшие по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. Всё чаще в результате «печных» пожаров гибнут люди. Пример тому — трагедия с тремя погибшими в СНТ «Дружба», подчеркнули в управлении МЧС по Новосибирской области.

— Полностью сгорел дачный дом, на пепелище пожарными были обнаружены тела трех человек. Пожар был обнаружен жителем соседнего дома, когда дача горела уже открытым огнем и произошло обрушение перекрытия. Ночное время, состояние сна и позднее обнаружение возгорания и соответственно позднее сообщение о нем в пожарную охрану, лишили людей шанса на спасение, — заявили в спасательном ведомстве.

Проведенное дознание выдвинуло наиболее вероятную причину пожара: нарушение правил эксплуатации отопительной печи. Как пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новосибирскому району Евгений Пучков, очаг пожара находился в потолочном перекрытии в месте расположения печки. Предположительно, в результате неправильной её эксплуатации, выразившейся в длительной топке и перекаливании, в дымоходе образовались трещины, из-за которых и загорелись деревянные конструкции дома.

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