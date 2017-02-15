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Правительство России выпустило постановление о финансировании поддержки вузов. Денег на повышение мировой конкурентоспособности ведущих вузов страны будет выделяться меньше.
В документе говорится, что финансирование указанных мероприятий из федерального бюджета снижается с 14,5 млрд руб., которые планировалось выделять ежегодно, до 10,2–10,6 млрд руб. в 2017–2019 годах. На 2020 год объем финансирования оставлен без изменений — 14,5 млрд руб., передает Ъ.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [07:35]
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