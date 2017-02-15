Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Приглашаем на кастинг в театр

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:

Для постановки спектакля образцового театра «Лето» на главные роли и вторые составы нужны пластичные, поющие, танцующие, играющие на муз.инструментах юноши и девушки 13-15 лет.

Ребята, если ваши способности будут уникальными и яркими, в перспективе вы будете приняты на 3-летний курс обучения на отделении музыкального театра, где сможете приобрести актёрские навыки работы на сцене, подготовить индивидуальную программу для поступления в вузы театрального направления!

Кастинг будет проходить 18.02 в 18.00 в 207 каб. БДМШ им. Свиридова по адресу: Свердлова, 10. Блистайте своими талантами! Тел. для записи: 89134645044.

Новости smi2.ru

  • Челдобречки сегодня вечером посетили Бердск (фото) (0)
  • Худрук ГДК возглавила отдел культуры Бердска (11)
  • Хотите стать актером? (6)
  • Фонтан у ДК «Родина» затмит фонтан Желаний возле мэрии Бердска (24)
  • Ушла из жизни Майя Плисецкая (32)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [05:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[05:15] Приглашаем на кастинг в театр

[14-02] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

[14-02] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

Все новости

[05:15] Приглашаем на кастинг в театр

[14-02] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

[14-02] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: