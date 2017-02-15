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Для постановки спектакля образцового театра «Лето» на главные роли и вторые составы нужны пластичные, поющие, танцующие, играющие на муз.инструментах юноши и девушки 13-15 лет.
Ребята, если ваши способности будут уникальными и яркими, в перспективе вы будете приняты на 3-летний курс обучения на отделении музыкального театра, где сможете приобрести актёрские навыки работы на сцене, подготовить индивидуальную программу для поступления в вузы театрального направления!
Кастинг будет проходить 18.02 в 18.00 в 207 каб. БДМШ им. Свиридова по адресу: Свердлова, 10. Блистайте своими талантами! Тел. для записи: 89134645044.
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