Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, произошла авария на РП-19 (распределительная подстанция). Вырубило электричество. Некоторое время понадобилось энергетикам, чтобы определить место и причину аварии.

— Они пока разобрались, пока перешли на резерв… И уже начали подключать, — рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Бердска.

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