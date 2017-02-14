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Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

В начале восьмого часа вечера во вторник, 14 февраля, начали подключать к электричеству дома в микрорайонах Космическом и Белокаменном Бердска. Света в этой части города не было с 17.00.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, произошла авария на РП-19 (распределительная подстанция). Вырубило электричество. Некоторое время понадобилось энергетикам, чтобы определить место и причину аварии.

— Они пока разобрались, пока перешли на резерв… И уже начали подключать, — рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Бердска.

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [18:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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