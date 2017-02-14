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Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

Сотрудникам бердской скорой помощи сегодня, 14 февраля, самим потребовалась подмога другой экстренной службы. Они не рискнули самостоятельно забрать и доставить в наркологической отделение больницы мертвецки пьяного бердчанина.

О том, что в районе ул. Черемушной на 20-градусном морозе лежит мужчина, медикам около полудня сообщили неравнодушные прохожие. Когда водитель и фельдшер выехали на место, решили вызвать на подмогу полицейских, потому что после обильных возлияний некоторые пациенты демонстрируют внезапную агрессию. Стражи правопорядка приехали на помощь, но бердчанин был настолько пьян, что не мог сам стоять на ногах и передвигаться. Документов у злоупотребившего спиртным человека при себе не оказалось, и установить личность полицейские не смогли: добиться хоть слова от него оказалось невозможным.

— Наши сотрудники приехали на место, помогли его загрузить в машину и сопроводить. Медик пояснила, что гражданин был пьян и в неадекватном состоянии, и они опасались самостоятельно оказывать ему помощь, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника отдела МВД по Бердску Роман Молодавский.

Сейчас наркологам предстоит вернуть пациенту ясность сознания и дар речи, чтобы узнать его имя и адрес.

Порой люди, призванные спасти чьи-то жизни и здоровье, сами подвергаются опасности. Они колесят с вызова на вызов, но не в каждом доме им рады, поэтому предосторожность в работе «скорой» не излишня. По словам Романа Михайловича, бердской полиции случается помогать медикам, когда те сталкиваются с грубым и хамским поведением пациентов. В основном, говорит он, такие неприятные случаи связаны именно с употреблением алкоголя.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», на днях, 12 февраля, жертвой насильников чуть не стала 27-летняя фельдшер в Саратове. Ее вызвали к «больному», но вместо него в квартире оказались пятеро здоровых мужчин, которые потребовали раздеться. Девушке чудом удалось вырваться из лап обманщиков.

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Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [17:30]

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Курьер.Среда.Бердск

[18:20] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

[17:30] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

[17:10] «На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе

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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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