Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

«На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе

Во Владикавказе сняли с проката эротическую мелодраму «На пятьдесят оттенков темнее» из-за жалоб общественности, в других кинотеатрах Северного Кавказа к ленте отнеслись лояльнее, а в Назрани картина «не поместилась» в расписание, сообщили РИА Новости в кинотеатрах региона.

Картина о продолжении любовных приключений чудаковатого миллионера и робкой студентки, последовавшая за фильмом «Пятьдесят оттенков серого», стала лидером российского проката в минувшие выходные. В 2015 году кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана отказались от показа первой части, сославшись на несоответствие содержания картины ценностям ислама и менталитету граждан.

«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять. Фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, даже в Моздоке, запретили только во Владикавказе», — сообщил  представитель кинотеатра «Столичный». На странице кинотеатра в социальной сети говорится, что картина снята с проката, так как фильм «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии», а также в связи «с многочисленными обращениями граждан».

В кинотеатре «Дружба» в Северной Осетии  также сообщили, что в республике этот фильм запрещают и его сняли с проката. Тем временем в североосетинском городе Моздоке билеты на картину продаются, сообщили агентству в кинотеатре. В Чеченской республике фильм «На пятьдесят оттенков темнее» можно посмотреть в кинотеатре в торговом центре «Грозный-Сити», как сообщили агентству в кассе, лента будет в прокате еще около недели.

В Махачкале из пяти кинотеатров мелодраму можно посмотреть только в одном – «Cinemahall». «Да, фильм идёт. Его показывают четыре раза в день. Цена на билет варьируется от 200 до 400 рублей. По поводу фильма пока никаких претензий не возникало», — рассказали в кассах кинотеатра. Например, в кинотеатре «Россия» в Махачкале в прокат были взяты другие фильмы, а мелодрама «не уместилась в расписание сеансов по времени».

В кассах кинотеатра «Октябрь» в Махачкале ленту показывать не стали, связывая это, в том числе, с жалобами религиозных деятелей в 2015 году. «Нет, в нашем кинотеатре его не показывают. Первую часть фильма после обращения религиозных деятелей запретили к показу. Возможно, по этой причине не показывают и в этом году», — рассказали в кассах «Октября». В кинотеатре в Назрани один зал и, как отметили в кассах, «кинотеатр не справляется с показами», поэтому фильм посмотреть не удастся.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее», как и в 2015 году, можно посмотреть в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Новости smi2.ru

  • Фильм «В лучах солнца» Манского идет в новосибирском кинотеатре «Победа» (9)
  • УФАС не посчитал рекламу с бюстом Анны Семенович в Бердске непристойной (36)
  • Скандальный фильм «50 оттенков серого» покажут в день премьеры в Бердске (40)
  • Роскомнадзор защитит детей от эротики классического искусства (39)
  • Приставы из Бердска сняли должника с поезда (9)
«На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [17:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:20] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

[17:30] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

[17:10] «На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе

Все новости

[18:20] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

[17:30] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

[17:10] «На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: