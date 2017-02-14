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Во Владикавказе сняли с проката эротическую мелодраму «На пятьдесят оттенков темнее» из-за жалоб общественности, в других кинотеатрах Северного Кавказа к ленте отнеслись лояльнее, а в Назрани картина «не поместилась» в расписание, сообщили РИА Новости в кинотеатрах региона.
Картина о продолжении любовных приключений чудаковатого миллионера и робкой студентки, последовавшая за фильмом «Пятьдесят оттенков серого», стала лидером российского проката в минувшие выходные. В 2015 году кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана отказались от показа первой части, сославшись на несоответствие содержания картины ценностям ислама и менталитету граждан.
«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять. Фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, даже в Моздоке, запретили только во Владикавказе», — сообщил представитель кинотеатра «Столичный». На странице кинотеатра в социальной сети говорится, что картина снята с проката, так как фильм «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии», а также в связи «с многочисленными обращениями граждан».
В кинотеатре «Дружба» в Северной Осетии также сообщили, что в республике этот фильм запрещают и его сняли с проката. Тем временем в североосетинском городе Моздоке билеты на картину продаются, сообщили агентству в кинотеатре. В Чеченской республике фильм «На пятьдесят оттенков темнее» можно посмотреть в кинотеатре в торговом центре «Грозный-Сити», как сообщили агентству в кассе, лента будет в прокате еще около недели.
В Махачкале из пяти кинотеатров мелодраму можно посмотреть только в одном – «Cinemahall». «Да, фильм идёт. Его показывают четыре раза в день. Цена на билет варьируется от 200 до 400 рублей. По поводу фильма пока никаких претензий не возникало», — рассказали в кассах кинотеатра. Например, в кинотеатре «Россия» в Махачкале в прокат были взяты другие фильмы, а мелодрама «не уместилась в расписание сеансов по времени».
В кассах кинотеатра «Октябрь» в Махачкале ленту показывать не стали, связывая это, в том числе, с жалобами религиозных деятелей в 2015 году. «Нет, в нашем кинотеатре его не показывают. Первую часть фильма после обращения религиозных деятелей запретили к показу. Возможно, по этой причине не показывают и в этом году», — рассказали в кассах «Октября». В кинотеатре в Назрани один зал и, как отметили в кассах, «кинотеатр не справляется с показами», поэтому фильм посмотреть не удастся.
Фильм «На пятьдесят оттенков темнее», как и в 2015 году, можно посмотреть в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.
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