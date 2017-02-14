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В 2017 году закончат строительство нового коллектора на улице Первомайской в Бердске. На канализационную трубу выделяют 78 млн рублей. Работы начнутся уже нынешней весной.
По словам директора управления капитального строительства Алексея Егошина, аукцион объявят в марте. А в мае строители выйдут на место. Коллектор будут строить все лето — до сентября.
— Улица Первомайская будет перекрыта. Будет одностороннее движение, — сообщил Егошин.
Транспортный коллапс удастся избежать благодаря тому, что другие объездные пути будут свободны. Хотя автомобилисты, безусловно, испытают определенное неудобство.
Как только коллектор построят, администрация преступит к реконструкции улицы Первомайской. Речь об этом ведется не первый год. Даже готов проект обновления дороги и тротуаров.
Напомним, канализационный коллектор строят с 2014 года. Дорогостоящий проект финансируется по программе «Чистая вода».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [16:55]
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