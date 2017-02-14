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РПЦ: протесты против передачи Исаакия — это попытка устроить Майдан в России

Протоиерей Дмитрий Василенков, председатель отдела Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством, заявил, что протесты против передачи Исаакия РПЦ — это «попытка формирования Майдана».

Василенков пояснил, что внешние враги активно выступают против России и пытаются уничтожить «духовные общественные скрепы». В том числе, с помощью фильма «Матильда» и акций против передачи Исаакия РПЦ. По мнению представителя епархии, в протесте против передачи собора «заметна рука внешних руководителей протестного процесса в России».

Дмитрий Василенков, протоиерей: Этот повод используют для того, чтобы взбаламутить ситуацию в обществе, грамотной информационной политикой ввергнуть народ в грех богоотступничества. Сегодня мы наблюдаем попытку консолидации определенных сил общества на фоне передачи церкви Исаакиевского собора. Враги выводят людей на улицы под антигосударственными и антицерковными лозунгами, стремясь втянуть в протесты как можно больше простых людей путем всевозможных информационных технологий и наглой лжи. Мы видим, как в России отрабатывается попытка Майдана — общество объединяют под флагом антицерковных и антигосударственных протестов. Представители власти не видят в этом великой проблемы или, быть может, не понимают серьезности надвигающейся катастрофы. Мы видим, как ныне формируется структура, способная вывести на улицы людей по любым поводам. Сегодня — Исаакиевский собор, завтра — выборы президента России. Организаторов протестной акции не интересует судьба собора — для них главное подогреть агрессивные чувства граждан через определенный алгоритм действий.

Василенков подчеркнул, что сейчас все россияне должны «осознать надвигающуюся на страну угрозу Майдана», а власть должна внимательно отслеживать ситуацию вокруг Исаакия, передает портал «Бумага».

«Самоубийственные действия подводят к взрыву ситуации в России. Вспомним, мои дорогие, февраль 1917 года. В Петрограде искусственно создали ситуацию и вывели женщин на улицу. Февральская революция ввергла Отечество в страшную пучину гражданской войны и принесла тяжелые испытания и гонения на церковь и верующих. Сто лет спустя происходят те же процессы и преследуются те же цели. Под видом протеста против передачи Исаакиевского собора Церкви осуществляется политика по дестабилизации страны и попытка формирования майдана в России. Мне искренне жаль людей, которые не понимают целей устроителей этих протестов <…> Необходима консолидация в обществе, нужно наладить соработничество с государственными структурами. Нам всем необходимо объединиться, иначе потеряем Родину. Перед нашими глазами должны зримо всплывать образы февраля 1917 года, а мы слепо начинаем повторять ошибки столетней давности — идем за людьми, последователями революционеров 1917 года», — добавил представитель епархии.

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РПЦ: протесты против передачи Исаакия — это попытка устроить Майдан в России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [16:45]

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