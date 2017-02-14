Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

РОСГОССТРАХ обеспечит ДМС 1500 сотрудников Новосибирского завода химконцентратов

Почти 1500 работников НЗХК были застрахованы по ДМС в филиале РОСГОССТРАХа по Новосибирской области. Программа страхования предусматривает, что сотрудники завода в течение года получат поликлиническое, стоматологическое и стационарное лечение при наступлении страхового случая. Общая сумму ответственности РОСГОССТРАХа составила более 714 млн рублей. «Компании для участия в тендере по страхованию сотрудников НЗХК отобраны непосредственно государственной корпорацией «Росатом», — прокомментировала начальник отдела продаж и контроля ДМС филиала РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Анна Киселева. —- РОСГОССТРАХ соответствует всем критериям, предъявляемым к страховщику, которому предстоит заботиться о здоровье сотрудников госкорпорации. Наша компания становится победителем проводимых тендеров и подтверждает свою надежность из года в год».

партнерский материал

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

РОСГОССТРАХ обеспечит ДМС 1500 сотрудников Новосибирского завода химконцентратов

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [16:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:20] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

[17:30] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

[17:10] «На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе

Все новости

[18:20] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске

[17:30] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске

[17:10] «На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: