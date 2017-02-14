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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [16:35]
[18:20] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске
[17:30] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске
[17:10] «На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе
[18:20] Два часа сидели без света два микрорайона в Бердске
[17:30] Фельдшер «скорой» испугалась нападения на вызове в Бердске
[17:10] «На пятьдесят оттенков темнее» сняли с проката во Владикавказе
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