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Дворец культуры «Родина» полностью отремонтируют к лету 2017 года. Об этом рассказал депутатам начальник управления капитального строительства Алексей Егошин.
Ориентировочно в мае-июне строители закончат ремонт в малом зале. Кроме того, во дворце осталось немало мелких работ на этажах с кружками и секциями. Всего на завершение ремонта потратят около 100 млн рублей.
Напомним, реконструкция ДК «Родина» началась в 2015 году. Проект обошелся в полмиллиарда рублей. Зато теперь в Бердске есть место, куда не стыдно привезти столичных звезд и куда приятно сходить на концерт. Большой зал уже вовсю принимает посетителей. Функционируют десятки кружков. 16 февраля откроется обновленная библиотека.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на днях похвалил Бердск за ремонт «Родины». Он высоко оценил труд строителей и проектировщиков.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [16:15]
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