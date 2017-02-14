В правонарушении уличили заместителя мэра Бердска по социальной политике Сергея Носова. Впрочем, когда в 2016 году на его имя поступила жалоба в суд, он курировал другую, не менее важную и проблематичную сферу жизни города — жилищно-коммунальную. Сегодня, 14 февраля, в Бердском горсуде пересмотрели решение мирового судьи, который назначил чиновнику наказание в виде административного штрафа.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в городском суде, в мэрию обратился местный житель, которого волновали проблемы нескольких улиц. В частности, разрушенный тротуар в районе торговых павильонов на ул. Горького и стоянка автомобилей на ул. Комсомольской.

По поручению Евгения Шестернина Носов изучил послание бердчанина и дал ему ответ. Но жалобщику он показался недостаточно полным, и тот решил заявить на представителя власти в суд. Мировой судья назначил наказание чиновнику согласно статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» — административный штраф (от 5 до 10 тыс. рублей).

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось оперативно связаться с Сергеем Анатольевичем и получить его комментарий. Известно, что 20 января 2017 года он подал апелляцию в федеральный орган правосудия. И ему удалось оспорить предыдущее решение Фемиды: денежных санкций к чиновнику не будет.

— Мы это постановление отменили, производство по делу прекратили, объявили Носову устное замечание, — сообщили в Бердском суде.

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