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Не довела «до ума» генплан Бердска экс-замглавы по строительству

Разработка генплана Бердска откладывается еще на полгода. Вопреки обещанием властей, конкурс на поиск подрядчика для работы над созданием главного документа города так и не объявили. Как рассказал на заседании депутатского комитета по промышленности вице-мэр по строительству Петр Ким, ориентировочно конкурс объявят до лета 2017 года.

Депутаты этой новостью шокированы, ведь несколько месяцев назад они слышали совсем иную информацию. В ноябре 2016 года прежний вице-мэр по строительству Наталья Беликова заверяла, что конкурс объявят до нового года. В декабре Наталья Александровна уволилась.

«Курьер. Среда. Бердск» приводит дословную цитату экс-чиновницы с заседания депутатского комитета 15 ноября прошлого года:

— Полностью подготовлено техническое задание, подготовлена вся конкурсная составляющая. На этой неделе мы выкладываем аукцион, ждем заявителей. Могу сказать, что мы уже заранее разговаривали с возможными заявителями на разработку генерального плана. Две компании есть точно.

Эти слова припомнили администрации и народные избранники.

Петр Ким подтвердил, что встречи со специалистами действительно были, но конкурс не объявляли:

— В настоящее время подготовлено техзадание. Аукцион не объявлялся. Корректировка генплана по техзаданию рассчитана на 2017-2018 года. Аукцион будет. До лета мы его объявим, проведем. И определим уже подрядчика.

Кроме того, Петр Анатольевич утверждает, что из-за нового генплана придется менять правила землепользования и застройки и карту градостроительного зонирования. А эти два документа, напомним, принимали год назад. Но теперь изменять необходимо текстовую часть.

— Год назад и Градостроительный кодекс был совершенно другой! — подчеркнул Петр Анатольевич. — И мы обязаны эти изменения выполнять.

Ким напомнил, что пока Бердск живет по старому генплану. Его никто не отменял. Поэтому катастрофической ситуации нет. Однако депутаты жестко потребовали в письменном виде сроки проведения аукциона. Кроме того, члены комитета по промышленности хотят ознакомиться с ТЗ.

Напомним, разработку генплана Бердска мэр Евгений Шестернин и спикер Заксобрания Андрей Шимкив назвали приоритетной задачей на 2017 год на собрании трудовых коллективов города.

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Не довела «до ума» генплан Бердска экс-замглавы по строительству

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [15:45]

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