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Постоянно подпирают машину. Как бороться?

В рубрику «Сообщи свои новости» на WhatsApp «Курьер.Среда.Бердск» (+7 953 878 9010) пришел вопрос:

Подскажите, пожалуйста, как бороться с такими удалено? Подпирает постоянно мою машину, хотя много места есть..?? Куда обратиться?

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Постоянно подпирают машину. Как бороться?Постоянно подпирают машину. Как бороться?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [15:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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