Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту заявление о досрочном сложении полномочий. Соответствующее заявление главы региона было опубликовано на сайте правительства Рязанской области.

О своем решении Ковалев сообщил на заседании областного правительства. Глава региона заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора в сентябре 2017 года.

По словам Ковалева, причиной этого решения стало полное выполнение всех задач, которые ставились перед ним главой государства. «В результате нашей совместной работы в течение этих лет в Рязанской области произошли серьезные позитивные изменения, я бы сказал, кардинальные», — подчеркнул он.

Ковалев рассказал, что подал заявление о сложении полномочий на имя Владимира Путина чуть более недели назад. При этом он отметил, что не знает, когда именно оно будет рассмотрено главой государства. Ковалев поблагодарил членов правительства за совместную работу и пообещал продолжить помогать региону даже после ухода с поста.

Олег Ковалев был назначен главой Рязанской области в 2008 году. Позднее, на прямых выборах в 2012 году он был переизбран на второй срок. О его возможной отставке стало известно 8 февраля. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле. По словам источника, вероятным новой главой региона может стать депутат Госдумы Николай Любимов. Помощница депутата Любимова Карина Башкатова, комментируя его возможное назначение губернатором Рязанской области, сообщила РБК, что «Николай Викторович ведет работу в рамках своих полномочий, и другой информации нет».

За последнее время также покинули свои посты еще несколько глав российских регионов. Так, 6 февраля стало известно об уходе с поста главы Пермского края Виктора Басаргина. Позднее решением Дмитрия Медведева он был назначен главой Ространснадзора. Исполняющим обязанности главы региона стал глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

Во вторник 7 февраля подал в отставку руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. Губернатор заявил, что «это был очень обдуманный» с его стороны шаг и его «никто к этому решению не подталкивал».

13 февраля Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина. Бывший глава региона объявил о своей отставке утром 13 февраля. Он заявил, что не пойдет на осенние выборы, и попросил президента страны «дать ему новое поручение».

Ранее, 6 февраля, стало известно о том, что в ряде российских регионов могут смениться губернаторы. По мнению экспертов, рокировки в руководстве должны быть проведены в преддверии единого дня голосования в сентябре, передает РБК.

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