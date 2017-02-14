На Алтае продолжаются поиски рухнувшего в Телецкое озеро вертолета Robinson R66, на борту которого находилось пять человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Экипаж частного вертолета Robinson R66 перестал выходить на связь в воскресенье около восьми часов вечера. В это же время в экстренные службы поступила информация о падении вертолета в водоем в Турочакском районе. По словам свидетелей, перед крушением воздушное судно приземлялось на кордоне Кокши. Очевидцы утверждают, что Robinson R66 взлетел с кордона, набрал высоту и рухнул в озеро в 500 метрах от берега.

Вертолетом управлял опытнейший летчик-испытатель Дмитрий Ракитский. Коллеги говорят о нем, как об одном из лучших российских пилотов. Особенности винтокрылой машины он знал досконально. Ракитский впервые в мире посадил вертолет Robinson R66 в условиях Северного полюса, а также совершил на нем «кругосветку» за 43 дня, преодолев около 40 000 километров.

На борту разбившегося вертолета летели супруга пилота Елена Ракитская, директор компании HeliClub Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин и бывший вице-премьер правительства Республики Алтай, бизнесмен Анатолий Банных. Приехавшие в Горный Алтай на деловую встречу любители малой авиации из Москвы поселились в туристическом комплексе Altay Village. По предварительной информации, они отправились на вертолете на прогулку — полюбоваться открывающимися с высоты великолепными пейзажами. Накануне трагедии пассажиры вертолета публиковали в своих социальных сетях экстремальные селфи над Телецким озером и на кордоне.

Говорят, инициатором поздней прогулки был Анатолий Банных. Кстати, экс-вице-премьер уже попадал в авиакатастрофу: в 2009 году он был в числе пассажиров вертолета, упавшего у горы Черной на Алтае во время незаконной охоты на архара. Тогда из 11 человек выжили только четверо. Семеро, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли. Раненые более двух суток провели на 30-градусном морозе. Банных тогда отделался сломанным носом. А в 2012 году он вновь оказался в центре скандала, связанного с браконьерством. Правоохранительные органы заподозрили влиятельного экс-чиновника в охоте на лосей с вертолета в Кислухинском заповеднике.

Вполне вероятно, что воздушная прогулка на Robinson R66 тоже была незаконной. Утвержденное Министерством природных ресурсов России Положение о федеральном государственном учреждении «Алтайский государственный природный заповедник» запрещает пролет вертолетов и самолетов ниже 2 тысяч метров над заповедником без согласования с его администрацией или Росприроднадзором. Уже известно, что наземные службы не были уведомлены о данном полете, передает РГ.

В настоящее время следственный комитет на транспорте рассматривает три основные версии крушения.

— Среди них техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия, — сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова. — На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты. У авиакомпании «Алтай Авиа», в которой вертолет Robinson R66 находился на техническом обслуживании, изымается документация. Следователи опрашивают сотрудников авиакомпании. На место трагедии уже выехали специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Не исключено, что вертолет мог попасть в боковой ветер. В воскресенье вечером Телецкое озеро сильно штормило. Шторм в акватории продолжается до сих пор. Это значительно осложняет поиски. Тело одной из пассажирок было найдено вчера в двух километрах от места крушения — его прибило к берегу. Личность погибшей устанавливается. О судьбе других пассажиров и пилота пока ничего неизвестно.

Воздушная разведка также обнаружила на поверхности воды несколько фрагментов и обломок. Но пока добраться до них не предоставляется возможным. В поисках вертолета задействованы более 250 спасателей. На Телецкое озеро прибыли несколько вертолетов Ми-8, судно на воздушной подушке из Бердска, барокамера с водолазами, оснащенными специальным оборудованием и снаряжением, в том числе подводным робототехническим комплексом для проведения глубоководных поисковых работ. Из Иркутска в Горный Алтай экстренно доставили телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон». Глубина водоема в месте падения составляет более 200 метров.

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