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Япония выразила России протест в связи с решением дать названия пяти необитаемым островам Курильской гряды, сообщает агентство Kyodo.
«Это решение противоречит нашей позиции, мы выражаем свое сожаление в связи с этим. Япония направила официальный протест по дипломатическим каналам», — сообщил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
При этом он отверг возможность того, что наименование островов повлияет на российско-японские отношения и переговоры двух стран по возможности заключения мирного договора. «Этот вопрос как раз является причиной того, почему так важно разрешить ситуацию с «северными территориями». Япония твердо намерена придерживаться переговорного процесса», — заверил Суга.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Ранее стало известно, что пять безымянных островов Курильской гряды получили названия в честь советских военачальников и государственных деятелей.
В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом, в ходе которого лидеры двух стран согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.
Российский президент подчеркивал, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это анахронизм, но комментируя претензии Японии на острова, отмечал, что у России «нет никаких территориальных проблем». «Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией», — подчеркивал Путин.
Источник: Интерфакс
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [14:55]
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