USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Муниципальная спортивная школа «Бердск» готова взять в аренду каток для нужд воспитанников. Согласно сайту госзакупок, начальная цена аукциона составляет 2,3 млн рублей. Такую сумму школа готова потратить за 598 часов занятий.
В документации указано, что на катке собираются тренировать команды по хоккею и проводить спортивные массовые мероприятия. Каток должен быть крытым и быть площадью в 26х51 метр. На территории катка могут находиться не мене 200 человек, а трибуны должны вмещать не менее 100 человек. Тип льда — искусственный, намораживаемый.
— Размер ледового катка – согласно правилам игры в хоккей. Ледовый каток обеспечен профессиональным хоккейным электронным табло и не менее 2 заливочно-шлифовочными машинами для подготовки искусственного льда. Разметка игровых зон обязательна. Борта катка соответствуют всем требованиям и правилам хоккея, а также безопасности. Освещение хоккейной площадки соответствует всем нормам и требованиям. Наличие теплых раздевалок с душевыми и туалетами, камерами хранения и необходимой мебелью, общей площадью не менее 100 кв. м, — указано в документах закупки.
В Бердске, напомним, только два крытых катка. Это муниципальный ЛДС «Бердск» и частный комплекс «Зима-Лето». При этом и тот, и другой зал подходит под игру в хоккей и отвечает заявленным в закупке требованиям.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [14:20]
[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея
[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске
[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея
[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске
[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный