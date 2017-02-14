Муниципальная спортивная школа «Бердск» готова взять в аренду каток для нужд воспитанников. Согласно сайту госзакупок, начальная цена аукциона составляет 2,3 млн рублей. Такую сумму школа готова потратить за 598 часов занятий.

В документации указано, что на катке собираются тренировать команды по хоккею и проводить спортивные массовые мероприятия. Каток должен быть крытым и быть площадью в 26х51 метр. На территории катка могут находиться не мене 200 человек, а трибуны должны вмещать не менее 100 человек. Тип льда — искусственный, намораживаемый.

— Размер ледового катка – согласно правилам игры в хоккей. Ледовый каток обеспечен профессиональным хоккейным электронным табло и не менее 2 заливочно-шлифовочными машинами для подготовки искусственного льда. Разметка игровых зон обязательна. Борта катка соответствуют всем требованиям и правилам хоккея, а также безопасности. Освещение хоккейной площадки соответствует всем нормам и требованиям. Наличие теплых раздевалок с душевыми и туалетами, камерами хранения и необходимой мебелью, общей площадью не менее 100 кв. м, — указано в документах закупки.

В Бердске, напомним, только два крытых катка. Это муниципальный ЛДС «Бердск» и частный комплекс «Зима-Лето». При этом и тот, и другой зал подходит под игру в хоккей и отвечает заявленным в закупке требованиям.

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