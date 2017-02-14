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Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

Средний размер взятки в Новосибирске за 2016 год превышает среднюю зарплату по области. Цифру взятки озвучил на сессии горсовета Новосибирска руководитель городского управления МВД Юрий Горчаков.

По его словам, средний размер взятки в Новосибирске в прошлом году составил 44 тыс. 500 рублей. Как заявил Горчакова, в прошлом году полицейские выявили в столице Сибири 314 коррупционных преступлений, в том числе 54 факта дачи взятки и 14 фактов ее получения. Следователи возбудили уголовные дела в отношении 168 человек.

Средняя сумма взятки значительно превышает среднюю зарплату в Новосибирской области, которая в 2016 году составляла 29 133 рублей.

Новости smi2.ru

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Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [14:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


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