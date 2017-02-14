Экспертно-аналитический центр РАНХиГС выяснил, что лишь 13% врачей и научных работников из сферы медицины оценивают результаты модернизации региональной системы здравоохранения как однозначно положительные. Самыми актуальными проблемами участники опроса назвали недостаточное финансирование здравоохранения, нехватку медперсонала и его слабую подготовку, а также низкий уровень зарплат. Эксперты считают, что системе здравоохранения пора переориентироваться на профилактику заболеваний и поддержание здоровья граждан.

Аналитики РАНХиГС попросили врачей и сотрудников научно-исследовательских организаций (респонденты этих категорий составили 80% опрошенных) дать общую оценку системы российского здравоохранения. Результаты опроса показали, что 67% его участников считают ситуацию сложной и отмечают, что многие проблемы не находят решения. Еще 13% называют ее неблагоприятной. Но пятая часть респондентов (20%) всё же оценивает ее как благоприятную, хотя признает существование некоторых проблем.

Главной проблемой сферы здравоохранения участники опроса назвали недостаточное финансирование (69%). Их также тревожит нехватка врачей и медперсонала (60%), слабая профессиональная подготовка работников здравоохранения (58%), низкий уровень зарплат в этой сфере (58%) и плохая доступность медицинского обслуживания в сельской местности (52,1%).

– Интересно, что результаты, полученные РАНХиГС при опросе медиков, довольно точно совпадают с итогом опроса, который мы проводили в конце 2016 года среди пациентов, — сообщил «Известиям» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — 66% наших респондентов считает, что ситуация в здравоохранении за последние пять лет ухудшилась. Службу скорой помощи пациенты по десятибалльной шкале оценили в пять баллов, стационарную помощь — в четыре балла, амбулаторную — в три.

Итоги реформирования сферы здравоохранения эксперты оценили неоднозначно. Твердую положительную характеристику проведенной модернизации дали только 13% опрошенных, безапелляционную отрицательную тоже меньшинство — всего 9%. Ровно половина респондентов (50%) нашли в переменах и плюсы, и минусы: они считают, что есть положительные изменения, но по некоторым направлениям произошло ухудшение. Еще 22% опрошенных вообще не увидели серьезных изменений в системе.

— Самое слабое звено в здравоохранении — первичное, — отмечает Александр Саверский. — У нас всё меньше участковых терапевтов и специалистов в амбулаторных учреждениях. Пациенты также жалуются на проблемы с лекарствами, сокращение коек в стационарах, недостаточную доступность медицинской помощи.

Чтобы улучшить ситуацию со здравоохранением, респонденты предлагают преобразовать диспансеризацию в действующие программы профилактики заболеваний. Больше половины опрошенных назвали приоритетным направлением для финансирования охрану здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи.

— Системе здравоохранения необходимо переориентироваться на вопросы профилактики заболеваний и поддержания здоровья человека, — считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. — Порой намного выгоднее предотвратить риск развития патологии, чем работать с последствиями. Например, можно расширить льготный перечень лекарств для какой-либо категории граждан, у которой наблюдается рост определенного заболевания, профилактическим средством. Стоит также обратить больше внимания на территориальную специфику при планировании вопросов управления здравоохранением.

Экспертам предложили оценить реализацию государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» по пятибалльной шкале. Пятерок оказалось крайне мало — ни один пункт программы не получил более 12% голосов. Лучше всего респонденты отозвались о мерах по охране здоровья матери и ребенка: 10% опрошенных поставили «отлично», 48% — «выше среднего». Много четверок заработали меры по совершенствованию оказания специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную: такую оценку поставили 39% опрошенных. Но лишь 5% оценили эту меру на пятерку.

Среди оценок больше всего оказалось троек. Максимум удовлетворительных характеристик получило медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан (их дали 54% респондентов), система скорой помощи (50%), внедрение инновационных методов диагностики заболеваний (43%), развитие первичной помощи (42%), реабилитационная и санаторная сферы (41%). Лидерами по двойкам стали меры профилактики заболеваний (37%) и оказание паллиативной помощи населению (36%).

— Я бы не торопился с оценкой программы «Развитие здравоохранения», потому что для улучшения такой большой системы необходим значительный срок, — сказал «Известиям» руководитель отдела развития Государственного научного центра колопроктологии (ГНЦК) РФ Алексей Веселов. — Программу нужно продлить минимум до 2025 года и уже тогда говорить о ее эффективности. В нашей сфере произошло много положительных перемен, в первую очередь по внедрению современных технологий. Что же касается профилактики, то здесь действительно мало что изменилось за последнее время.

Александр Саверский считает, что неправильно управлять такой отраслью, как здравоохранение, с помощью программ. Она должна регулироваться только планированием с учетом потребностей населения.

Участникам опроса также предложили оценить региональные изменения сферы здравоохранения за последние два года. Большинство экспертов не заметило особых подвижек в профилактике заболеваний, внедрении современных методов диагностики, оказании первичной помощи и повышении квалификации кадров. Исключение составил пункт «оказание специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную»: большая часть опрошенных наблюдает улучшения в этой сфере. Треть экспертов отметила ухудшение ситуации с территориальной доступностью медучреждений, что является самым высоким показателем среди других пунктов.

— Большая дифференциация между регионами связана с тем, что многие решения, например, о закупке оборудования, принимаются на местном уровне. То же можно сказать и о доступности медицины: в разных регионах вопрос решен по-разному, — считает Алексей Веселов.

Эксперт также отметил, что предложенный программой «Развитие здравоохранения» подход к зарплате медперсонала с точки зрения процента от среднего заработка по региону приводит к большому дисбалансу между субъектами федерации. Так, в Москве санитарка может получать 67 тыс. рублей, в то время как в соседнем регионе зарплата врача будет в два раза меньше. Выходом из этой ситуации может стать утверждение цифровых, а не процентных норм по уровню зарплат.

— Пора менять подходы к управлению здравоохранением, — считает Николай Калмыков. — Необходимо внедрять управление рисками и работу с большими информационными ресурсами. Для российской системы здравоохранения эти методы являются инновацией, хотя во всем мире они давно стали обычной практикой. Так, еще пять лет назад в США проводились эксперименты по оценке ситуации с эпидемиями в регионах на основе анализа поисковых запросов. С помощью наших поисковых систем также можно получать подобные данные, но управленцы в сфере здравоохранения пока не готовы к работе с этим источником.

Источник: Известия

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