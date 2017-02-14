Некому ремонтировать забитую канализацию в районе улицы Авиаторов в военном городке Бердске. И муниципалы, и военные открещиваются от проблемных сетей. Напомним, жители домов №4 и 6 написали коллективное обращение начальнику управления ЖКХ Владимиру Захарову и мэру Евгению Шестернину, в котором просят разобраться в их проблеме и взять на баланс брошенную трубу. Осенью 2016 года там возник засор, и теперь дворы и подвалы заливает нечистотами.

Местные чиновники от ЖКХ объяснили, что этот участок коммуникаций принадлежат Министерству обороны. Однако организация, которая занимается поставкой воды и тепла в объекты ведомства и ремонтирует казарменный фонд, утверждает, что военные не должны ремонтировать канализацию в районе улицы Авиаторов. Она ссылается на акт разграничения ответственности 2013 года между «Комбинатом бытовых услуг» и фирмой, построившей дома.

В КБУ говорят: документы устаревшие. Там попытались найти хозяев отрезка канализации, который стал причиной фекального потопа на ул. Авиаторов. Но оказалось, что это не так просто. За последние четыре года, говорят ресурсники, ответственные за его ремонт сменились несколько раз.

— Во время строительства домов эти сети принадлежали ООО «Сибирский дом». Далее они стали принадлежать тому, кому их обслуживание поручило министерство обороны. Потом эти сети снова передавали, и мы до определенного времени платили тариф за перекачку стоков обслуживающей организации. И именно она поручила еще дополнительно какой-то подрядной организации эти сети, а вот кому — мы не можем сказать, — рассказал начальник отдела по связям с общественностью КБУ Дмитрий Хасанов.

В чьих руках сейчас проблемные трубы — в КБУ не знают, но уверены на сто процентов: не комбинатовские. Муниципалы готовы откачивать зловонные стоки из подвалов, но это не решит проблемы. Засор возник в середине бесхозного участка, поэтому здесь поможет только промывка. Сделать это коммунальщики смогут только летом.

Обитатели домов на ул. Авиаторов надеются, что чиновники от ЖКХ не оставят их тонуть в фекалиях. Они уверены, что власть должна найти ответственных за забитые трубы и колодцы.

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