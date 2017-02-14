Потерпевший крушение на Алтае вертолет Robinson мог столкнуться со снежным зарядом, сообщил «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора региона.

«Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд», — сказал источник.

Он сообщил, что нареканий к техническому состоянию вертолета перед вылетом не было.

«Вертолет был выпущен в 2013 году и имел все необходимые сертификаты», — сказал источник. По его данным, к поискам обломков вертолета и тел погибших может быть привлечена глубоководная техника.

«В районе предполагаемого падения глубина составляет от 100 до 300 м, озеро незамерзающее, на нем пока наблюдается сильный шторм. Поиски надводными средствами пока результатов не дали. Очевидна необходимость в использовании батискафов и другой глубоководной техники», — сказал источник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глубоководные аппараты уже прибыли к месту возможного крушения вертолета.

Вертолет Robinson, на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных. Поиски вертолета были приостановлены в понедельник с наступлением темноты.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», с рассветом сегодня, 14 февраля, спасатели вновь приступили к операции. В ней участвуют сотрудники бердского поисково-спасательного отряда во главе с его начальником Николаем Ярмановым, которые привезли с собой на Алтай судно на воздушной подушке.

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