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За закрытой дверью чуть не умерла старушка в Бердске

Только бдительность соседки спасла от смерти 13 февраля 93-летнюю жительницу Бердска.

В поисково-спасательный отряд, базирующийся в Бердске, поступило сообщение из отдела МВД о возможном несчастном случае в одной из многоэтажек Бердска. В полицию обратилась жительница дома и рассказала, что из квартиры ее соседки раздаются странные стуки. Бабушка старенькая и, возможно, ей стало плохо, а открыть дверь, чтобы позвать на помощь, не может, предположила звонившая в отдел МВД бердчанка.

Спасатели выдвинулись на место через пять минут после полученного сообщения. Вскрыли дверь, за которой находилась старушка, и вошли в квартиру.

— Бабушка лежала на полу, была в сознании. Но сама подняться не могла. Спасатели передали пенсионерку врачам скорой помощи, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения поисково- спасательного отряда Сергей Козин.

Отец 47-летнего бердчанина встревожился, когда его сын 9 февраля перестал отвечать на телефонные звонки. Он отправился к нему домой, но сын не открыл и на стук в двери. Тогда пенсионер попросил помощи у спасателей. Те прибыли по адресу и вскрыли дверь в квартире. Хозяина нашли спящим на диване. С ним было все в порядке. Просто он так крепко спал, что не слышал ни звонков телефона, ни стука в дверь.

Днем раньше, 8 февраля, за захлопнувшейся дверью остался малыш. Он не успел не испугаться, не запаниковать. Испуганные родные сразу же же позвонили спасателям. Те прибыли на место и очень быстро разблокировали дверь. С мальчиком было все в порядке.

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За закрытой дверью чуть не умерла старушка в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [12:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
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