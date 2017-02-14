Решить проблему старых пятиэтажных домов в Москве можно лишь с помощью их расселения и последующего сноса. Именно к такому выводу пришли депутаты Московской городской Думы на совместном заседании комиссий по ЖКХ и жилищной политике и по градостроительству.

Вместе с парламентариями в полуторачасовой дискуссии участвовали эксперты и чиновники, которые внятной альтернативы сносу предложить не смогли. По итогам заседания парламентарии решили направить обращение к мэру столицы с предложением продлить программу сноса ветхого жилья.

Проблема ветхого пятиэтажного жилого фонда встала с новой остротой в последние дни — накануне ее поднимали на съезде Совета муниципальных образований и на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты города.

Вопрос стал особенно актуален с началом реализации городской программы капитального ремонта — в старые пятиэтажные дома рабочие стали приходить в первую очередь, и тут стало ясно, что ремонт в них не просто малоэффективен, а зачастую не имеет смысла.

Например, чтобы заменить канализационный стояк, надо разломать перегородку, и тогда соседи двух квартир, входя в санузел, смогут наблюдать друг за другом. А вынесенная внутрь разводка водопровода, как того требуют нормативы, уменьшает и без того крохотную площадь санузлов, где и так сидячие ванны.

И таких нюансов — масса. Приходится срезать ветхие балконы, а новые установить, не повредив внешние стены, нельзя. Трубы отопления замурованы в стены, а новые ставятся уже внутри помещений, что тоже «крадет» пространство.

Наконец, в ряде случаев ремонт вообще невозможен без отселения жильцов — необходимо вскрывать полы и ломать перегородки, чтобы получить доступ к трубам, проложенным прямо под полом первых этажей.

— К нам постоянно приходят на прием жители Москвы, — подчеркнул председатель комиссии по ЖКХ и жилищной политике МГД Степан Орлов. — В городе на протяжении почти 20 лет реализуется программа сноса пятиэтажек сносимых серий, она практически завершена, осталось демонтировать 75 домов. Но москвичи ставят теперь вопрос — что делать тем, кто живет в домах несносимых серий? Эти дома нередко даже хуже уже снесенных 10-15 лет назад. Ситуация постепенно начинает накаляться.

Эксперты идею капремонта пятиэтажек тоже ставят под сомнение. Говорят: дома отжили свое, устарели не только технически, но и морально. Люди там десятилетиями ютятся на четырехметровых кухнях, где невозможно не то что собраться семьей, но и поставить холодильник. Высота потолков в этих домах не превышает 2,6 м, площадь двухкомнатной квартиры — не больше 40 «квадратов».

Известный архитектор Михаил Посохин напомнил, что эти дома строили после войны, чтобы в экстренном порядке решить проблему нехватки жилья. О качестве тогда думали мало, на первый план выходило количество квадратных метров. Срок службы пятиэтажек составлял 25 лет, однако они стоят уже более чем вдвое дольше.

— Все их системы катастрофически требуют замены. Даже если сейчас что-то ремонтировать, то через 5 лет точно все это нужно будет сносить, — уверен Посохин. — Как ни рассматривай эту проблему, путь один — снос пятиэтажек и строительство новых домов. Должна быть программа, разработана «дорожная карта» «волнового» переселения».

Жильцы ветхих пятиэтажек от переселения однозначно выиграют — даже при сохранении принципа «метр в метр» люди получат более просторные санузлы, высокие потолки, качественную звукоизоляцию.

Прозвучали на заседании и довольно оригинальные предложения.

— Надо четко показать, что получит житель. Меньше мы ему при переселении не сможем дать. Человек живет на 38 кв. м площади, значит, будем проектировать эти 38 кв. м, — сказал ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. — С другой стороны, можно дать возможность человеку доплатить и приобрести новую просторную квартиру. И мы должны дать человеку третью опцию — получить большую квартиру, но, например, в Новой Москве.

Впрочем, представители столичного правительства были настроены куда более скептично. Они напомнили, что Москва начала сносить 1722 пятиэтажки первого периода индустриального домостроения в 1999 году. Сейчас — 2017-й, а еще надо снести 75 домов. Инвесторы, на которых возлагались большие надежды, далеко не всегда оказывались добросовестными, в итоге многие дома для переселения пришлось строить за счет бюджета.

— В результате программа длилась значительно дольше и стоила намного больше, чем предполагалось, — напомнил представитель департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй. — Говоря же о новой программе реновации, необходимо учитывать огромный масштаб работ. В Фонде капремонта озвучили цифру в 25 млн кв. м недвижимости, требующей расселения, — эта цифра пугает. Это более семи тысяч домов. То есть в четыре раза больше, чем в действующей программе, с которой город справляется уже почти 20 лет. 25 млн кв. м недвижимости еще нужно расселить в Москве, говорят в Фонде капремонта. А это более семи тысяч домов

Депутаты с чиновниками не согласились и заявили, что понимают сложность и масштабность проблемы, но и другого выхода, кроме сноса, не видят. Не ремонтировать эти дома нельзя, а ремонтировать бессмысленно, а подчас и невозможно.

Председатель комиссии по градостроительству Сергей Зверев напомнил, что существует социальный запрос — люди должны получить современное комфортное жилье. И если капремонт этого дать не может, значит, нужен другой выход, и говорить о невозможности решения проблемы неуместно, заметил он: «Любой депутат подтвердит — не проходит дня, чтобы на прием не пришел человек, который проживает в пятиэтажном фонде».

Депутаты приняли решение направить соответствующее обращение к правительству и мэру Москвы. Кроме того, эксперты и парламентарии намерены выработать конкретные рекомендации для мэрии. наши новости в telegram

Источник: РГ

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