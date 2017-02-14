Байк-клуб «Ночные волки» совместно с Российским союзом молодежи (РСМ) планируют построить международный молодежный центр возле горы Гасфорта в Севастополе. Об этом сообщил лидер мотоклуба Александр (Хирург) Залдостанов. Ранее от идеи совместной реализации c байкерами схожего проекта на этом месте отказалось Минобороны. В заксобрании города считают, что действия Александра Залдостанова противоречат здравому смыслу. В общественной палате (ОП) Севастополя считают, что проект байкеров имеет право на существование, если не будет дублировать филиал парка «Патриот» Минобороны.

Отказ Минобороны от строительства филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта не остановил байк-клуб «Ночные волки, передает Ъ. На этом участке будет построен молодежный центр для проведения спортивных и военно-патриотических мероприятий, заявил Александр Залдостанов RT 13 февраля. Байкеры намерены реализовать проект совместно с РСМ. Лидер байк-клуба уже придумал девиз для центра: «Гора Гасфорта — для армии и спорта». Председатель РСМ Павел Красноруцкий подтвердил, что проект находится в стадии разработки: «Именно Александр Хирург предложил разместить его в Севастополе, и нам эта идея очень понравилась». Он добавил, что РСМ собирался реализовать подобный проект в Волгограде, но отказался от этой идеи, «потому что там не хватало финансовых возможностей».

Напомним, в 2015 году распоряжением экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло байк-клуб «Ночные волки» получил в аренду на десять лет участок на горе Гасфорта площадью 267 га по минимальной цене. Против этого тогда выступала группа депутатов во главе со спикером заксобрания Алексеем Чалым. Они требовали провести конкурс проектов и общественные слушания. В августе 2015 года Александр Залдостанов заявил о создании совместно с военными филиала парка «Патриот», а осенью 2016 года землю у горы Гасфорта в собственность запросило Минобороны. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что этот вопрос решится после общественных слушаний. Они прошли 27 января, а уже 1 февраля правительство получило от военных письмо с отказом от идеи строить парк у горы Гасфорта. Сейчас Минобороны и правительство Севастополя подыскивают для парка «Патриот» новый земельный участок.

Глава комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов напомнил, что участок у горы Гасфорта имеет ряд особенностей, которые нельзя не учитывать при рассмотрении любого проекта. К их числу относятся водоем, который может служить источником резервного водоснабжения, краснокнижные растения, объекты археологии, истории и культуры, которые «необходимо сберечь». «Мне порой кажется, что использование участка именно в этих границах и площадью 267 га превратилось для Александра Сергеевича (Залдостанова) в некоторую идею, которую он желает реализовать в отрыве от здравого смысла и юридических оснований. Не исключаю, что на первый план вышли личные амбиции лидера мотоклуба, а сам проект и его качество являются второстепенными»,— считает господин Горелов.

Заместитель секретаря ОП Севастополя Олег Гасанов считает, что двух одинаковых парков в городе быть не должно, но он не против сосуществования этих объектов, если новый проект «Ночных волков» будет иметь концепцию, отличную от парка Минобороны. «Патриотизма много не бывает»,— сказал он, отметив, что прежде необходимо точно знать: будет ли построен в Севастополе филиал парка «Патриот», на какой территории и когда.

«У нас не будет дополнительных комментариев по Гасфорте»,— сказал пресс-секретарь врио губернатора Григорий Буйлов. Раннее Дмитрий Овсянников заявлял, что договор об аренде участка с «Ночными волками» (действует до мая 2025 года) пересматриваться не будет, но его нужно «привести в соответствие с законодательством». Осенью 2016 года в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос заксобрания говорилось, что при заключении договора были нарушены нормы природоохранного, земельного, градостроительного законодательства, а арендная ставка (1,4 млн руб. в год почти за 270 га земли) «необъяснимо низкая».

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