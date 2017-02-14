Отдел МВД России по Таштагольскому району Кемеровской области объявил в розыск 30-летнего жителя Бердска Романа Самборского. Известно, что он приехал на горнолыжный курорт с родственниками, но потерялся при спуске с горы.

Правоохранители сообщают, что в понедельник, 13 февраля, на вершине горы Зелёная мужчина разъехался со своим родственником и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщили «Курьер. Среда Бердск» в таштагольской полиции, на полдень вторника, 14 февраля, бердчанина не нашли ни живым, ни мертвым. Сейчас на месте возможного исчезновения поисковые работы проводят как полицейские, так и спасатели. Версии, куда пропал сноубордист правоохранители не строят, ждут результатов поисков.

Приметы: рост около 180 сантиметров, тёмные волосы, серо-голубые глаза, худощавого телосложения. Был одет в тёмно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками, чёрные ботинки, чёрные перчатки, был в защитном шлеме с камерой GoPro, в очках с жёлтой линзой. При себе имел красный рюкзак с одеждой, ноутбуком и мобильным телефоном.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить 8 (384-73) 3-02-02, 3-27-82, 6-51-02, 8-913-429-1787, 8-983-214-9635.

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