Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Без вести пропал в Шерегеше сноубордист из Бердска

Отдел МВД России по Таштагольскому району Кемеровской области объявил в розыск 30-летнего жителя Бердска Романа Самборского. Известно, что он приехал на горнолыжный курорт с родственниками, но потерялся при спуске с горы.

Правоохранители сообщают, что в понедельник, 13 февраля, на вершине горы Зелёная мужчина разъехался со своим родственником и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщили «Курьер. Среда Бердск» в таштагольской полиции, на полдень вторника, 14 февраля, бердчанина не нашли ни живым, ни мертвым. Сейчас на месте возможного исчезновения поисковые работы проводят как полицейские, так и спасатели. Версии, куда пропал сноубордист правоохранители не строят, ждут результатов поисков.

Приметы: рост около 180 сантиметров, тёмные волосы, серо-голубые глаза, худощавого телосложения. Был одет в тёмно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками, чёрные ботинки, чёрные перчатки, был в защитном шлеме с камерой GoPro, в очках с жёлтой линзой. При себе имел красный рюкзак с одеждой, ноутбуком и мобильным телефоном.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить 8 (384-73) 3-02-02, 3-27-82, 6-51-02, 8-913-429-1787, 8-983-214-9635.

Новости smi2.ru

  • Пропал в Кузбассе пошедший за травами в лес пенсионер из Бердска (0)
  • Пропавшего без вести 11-летнего мальчика ищут уже 9 дней в Новосибирской области (6)
  • По факту пропажи пятилетнего мальчика возбуждено уголовное дело (13)
  • Из-за шторма приостановили поиски пропавших искитимских рыбаков спасатели из Бердска (0)
  • Заблудившегося в лесу грибника с вертолетом ищут в Новосибирской области (3)
Без вести пропал в Шерегеше сноубордист из БердскаБез вести пропал в Шерегеше сноубордист из Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [11:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: