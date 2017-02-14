На пульт дежурного поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске, 10 февраля поступило сообщение из дежурной части МВД. Полицейские просили помочь отыскать пациента, сбежавшего из приемного отделения больницы в Микрорайоне. 40-летний пациент ушел в сторону соснового бора 8 февраля и после этого его никто не видел.

Трое спасателей на двух снегоходах выдвинулись на место. Они обозначили сектор поиска и обследовали 8 километров. Труп замершего мужчины нашли в снегу в трех километрах от больницы, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения поисково-спасательного отряда Сергей Козин. Тело передали полицейским.

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