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На пульт дежурного поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске, 10 февраля поступило сообщение из дежурной части МВД. Полицейские просили помочь отыскать пациента, сбежавшего из приемного отделения больницы в Микрорайоне. 40-летний пациент ушел в сторону соснового бора 8 февраля и после этого его никто не видел.
Трое спасателей на двух снегоходах выдвинулись на место. Они обозначили сектор поиска и обследовали 8 километров. Труп замершего мужчины нашли в снегу в трех километрах от больницы, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения поисково-спасательного отряда Сергей Козин. Тело передали полицейским.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [11:40]
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[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске
[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
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