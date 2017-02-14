Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Окоченевший труп нашли в лесу спасатели Бердска

На пульт дежурного поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске, 10 февраля поступило сообщение из дежурной части МВД. Полицейские просили помочь отыскать пациента, сбежавшего из приемного отделения больницы в Микрорайоне. 40-летний пациент ушел в сторону соснового бора 8 февраля и после этого его никто не видел.

Трое спасателей на двух снегоходах выдвинулись на место. Они обозначили сектор поиска и обследовали 8 километров. Труп замершего мужчины нашли в снегу в трех километрах от больницы, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения поисково-спасательного отряда Сергей Козин. Тело передали полицейским.

Новости smi2.ru

  • Труп старика в запертой квартире обнаружили спасатели в Бердске (1)
  • Труп замерзшего обнаженного рыбака нашли спасатели Бердска на льду Берди (7)
  • Скончался из-за нехватки талонов к терапевту молодой мужчина на Урале (5)
  • С трупом мужа сумасшедшая провела неделю в запертой квартире в Новосибирске (2)
  • Разбухшее тело утонувшей женщины достали спасатели из озера на границе с Бердском (4)
Окоченевший труп нашли в лесу спасатели Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [11:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: