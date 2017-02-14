Глава города Бердска Евгений Шестернин 11 февраля принял участие в работе установочного совещания при губернаторе, посвященном реализации областной программы «Безопасные и качественные дороги Новосибирской области» в рамках аналогичной федеральной программы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» региональную программу включены Новосибирск, Бердск, Искитим, Кольцово и Обь, составляющие единую агломерацию.

Подписаны соглашения между областным минтрансом и муниципалитетами о передаче областных средств на реализацию мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Муниципалитетами предусмотрена доля софинансирования местных бюджетов.

В 2017 году планируется отремонтировать 100 км автодорог и ликвидировать 33 аварийно-опасных участков улично-дорожной сети Новосибирской агломерации.

В Бердске в этом году запланировано приведение в соответствие нормативным требованиям нового национального стандарта Новосибирской области улицы Маяковского и двух аварийно-опасных участков, расположенных на пересечении улиц Ленина и Маяковского, Павлова и Рогачёва. Об этом сообщили во вторник, 14 февраля, а пресс-центре бердской мэрии.

Будет обновлено знаковое хозяйство, подходы к пешеходным переходам для групп лиц с ограниченными возможностями здоровья (тактильная плитка), нанесена дорожная разметка, установлены пешеходные ограждения, комплексы фото- и видеофиксации. В 2017 году на эти цели планируется выделение финансирования в размере: 25,8 млн рублей из областного бюджета, 25,8 млн рублей из федерального и 2,3 млн — из местного.

Программой предусмотрено увеличение финансирования к 2019 году, в случае снижения аварийно-опасных участков улично-дорожной сети в два раза. В рамках совещания были обсуждены меры, направленные на решение приоритетных задач, обусловленных соглашением, в 2017-м и 2018 годах.

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