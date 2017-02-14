Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Ограничат число приемных детей в семьях

В Минобрнауки предложили законодательно ограничить число приемных детей в семье. Как заявил высокопоставленный чиновник в министерстве, над такой мерой стоит подумать.

Предложение прозвучало на фоне скандала с семьей из Зеленограда. Органы опеки изъяли у супругов Дель 10 детей из-за жалоб на побои со стороны отца. Всего в семье было 13 детей, только один из них — кровный.

Нужно ли вводить ограничения для приемных родителей на законодательном уровне?

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что эта мера будет излишней: «Сегодня уже существует такая рекомендация, которую разрабатывало Министерство образования и науки. Там говорится, что при взятии под возмездную опеку в приемную семью должно быть не больше восьми детей, включая кровных, усыновленных и приемных детей. Мне кажется, что разумно оставить эту рекомендацию. Жизнь сложнее. Я знаю несколько очень хороших приемных семей, в которых детей больше, но все-таки это, конечно, исключение, потому что справляться с таким количеством очень трудно».

В семье Дель некоторые из приемных детей имели статус инвалидов и были ВИЧ-инфицированы. По данным СМИ, на их содержание родители ежемесячно получали более 600 тыс. руб.

Для детей с тяжелыми заболеваниями стоило бы ограничить возможности по усыновлению, отметила руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская: «На сегодня у нас нет нормального инструмента оценки ресурса семьи. Любая семья просто по формальным признакам, собрав документы, пройдя школу приемных родителей, может брать детей. Отсутствуют даже четкие требования к жилью, поэтому, по сути, каких-то ограничений серьезных нет. Семья, плохо оценивающая свой ресурс и думающая, что в небольшой квартире может жить много детей, не всегда понимает, что это реально тяжело».

Органы опеки в итоге вернули семье Дель двоих детей. Изъятие остальных Светлана Дель оспаривать отказалась.

Источник: Ъ

Новости smi2.ru

  • Дети-отказники не лежат одни в больницах только в Новосибирской области (0)
  • Хорошее государство взяло у плохих родителей живого ребенка, а вернуло труп (11)
  • Утонула в ванне 8-летняя девочка в детдоме для умственно отсталых Екатеринбурга (3)
  • Сын не хочет идти ночевать к матери, которая сдала его в детский дом (4)
  • Сохранить аборты в системе ОМС хотят 70% россиян (4)

Ограничат число приемных детей в семьях

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [11:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: