В Минобрнауки предложили законодательно ограничить число приемных детей в семье. Как заявил высокопоставленный чиновник в министерстве, над такой мерой стоит подумать.

Предложение прозвучало на фоне скандала с семьей из Зеленограда. Органы опеки изъяли у супругов Дель 10 детей из-за жалоб на побои со стороны отца. Всего в семье было 13 детей, только один из них — кровный.

Нужно ли вводить ограничения для приемных родителей на законодательном уровне?

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что эта мера будет излишней: «Сегодня уже существует такая рекомендация, которую разрабатывало Министерство образования и науки. Там говорится, что при взятии под возмездную опеку в приемную семью должно быть не больше восьми детей, включая кровных, усыновленных и приемных детей. Мне кажется, что разумно оставить эту рекомендацию. Жизнь сложнее. Я знаю несколько очень хороших приемных семей, в которых детей больше, но все-таки это, конечно, исключение, потому что справляться с таким количеством очень трудно».

В семье Дель некоторые из приемных детей имели статус инвалидов и были ВИЧ-инфицированы. По данным СМИ, на их содержание родители ежемесячно получали более 600 тыс. руб.

Для детей с тяжелыми заболеваниями стоило бы ограничить возможности по усыновлению, отметила руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская: «На сегодня у нас нет нормального инструмента оценки ресурса семьи. Любая семья просто по формальным признакам, собрав документы, пройдя школу приемных родителей, может брать детей. Отсутствуют даже четкие требования к жилью, поэтому, по сути, каких-то ограничений серьезных нет. Семья, плохо оценивающая свой ресурс и думающая, что в небольшой квартире может жить много детей, не всегда понимает, что это реально тяжело».

Органы опеки в итоге вернули семье Дель двоих детей. Изъятие остальных Светлана Дель оспаривать отказалась.

Источник: Ъ

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