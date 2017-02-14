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Молодой бизнесмен из Бердска выиграл выборы в областной молодежный парламент

В Бердске подвели предварительные итоги выборов в Молодежный парламент при Заксобрании Новосибирской области. В голосовании лидирует молодой предприниматель Антон Бархатов — генеральный директор фирмы «Сибирский сувенир». Он набрал 207 голосов.

Как сообщила зампредседателя избиркома Бердска Наталья Фокина, на втором месте находится Анастасия Полева с результатом в 159 голосов. На третьем — Алексей Чуркин, набравший 143 голоса.

Всего в Бердске было зарегистрировано 11 кандидатов. Они боролись за одно из 44 мест в парламенте. Победителю придется отстаивать интересы бердской молодежи на региональном уровне.

На голосование в Бердске пришло 894 человека. Избирательный участок располагался в Бердском политехническом колледже. Как отметила Фокина, выборы прошли без нарушений.

Окончательные результаты подведет областной молодежный избирком. В Новосибирске был единый избирательный участок, где тоже могли проголосовать за бердских кандидатов. Так что результаты могут поменяться.

Справка

На участие в выборах в Молодежный парламент Новосибирской области второго созыва зарегистрировалось 229 человек в возрасте от 16 лет до 31 года. 25 % заявили о своей принадлежности к партии или общественной организации: «Единая Россия», КПРФ, «Партия Великое Отечество», «Родина», ЛДПР, «Справедливая Россия». Среди кандидатов -представители профессиональных ассоциаций педагогов, железнодорожников, работников здравоохранения и других. В день выборов в области работает 45 стационарных избирательных участков — по одному в каждом муниципальном районе и городском округе, а также в каждом районе областного центра. Наиболее активно кандидатов – более десяти – выдвигали в Ленинском, Дзержинском, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска, в Бердске. По итогам выборов удостоверения депутатов получат 44 человека. Первая сессия Молодежного парламента II созыва, которой предстоит избрать председателя и руководящий состав представительного органа, состоится в марте.

Итоги

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Молодой бизнесмен из Бердска выиграл выборы в областной молодежный парламент

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [11:00]

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