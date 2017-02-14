Священнослужитель, который сбил на внедорожнике другого служителя церкви во Владимире, временно отстранен от несения службы, сообщил корреспонденту ТАСС секретарь Владимирской епархии по внешнецерковным связям протоиерей Евгений Липатов.

«Священнослужитель отстранен временно от несения службы и сейчас находится дома. После того, как следствие определит степень его виновности, состоится Епархиальный совет, на котором будет принято решение о его дальнейшем служении», — сказал Липатов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 11 февраля около 7:35 во Владимире в районе перекрестка улиц Горького и Гастелло произошло ДТП, в результате которого священник, сидевший за рулем Land Cruiser, совершил наезд на другого служителя церкви, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. В отношении водителя проводится административное расследование.

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