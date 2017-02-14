С рассветом сегодня, 14 февраля, на Алтае спасатели снова вышли на поиски потерпевшего крушение частного вертолета «Робинсон». Напомним, машина разбилась вечером в воскресенье, 12 февраля. На борту в момент трагедии были пятеро: пилот и четыре пассажира.

По данным местного МЧС, специалисты планируют осмотреть зону поиска с высоты на трех вертолетах Ми-8, проверить береговую линию в районе кордона «Кокши» и обследовать акваторию Телецкого озера на четырех плавсредствах. Одно из них — катер на воздушной подушке «Арго» Бердского поисково-спасательного отряда. Оно может идти и по земле, и по льду, и по воде, что очень кстати: предполагается, что вертолет рухнул в незамерзающий участок водоема. Судно из Бердска доставили вчера днем на грузовой платформе, писал «Курьер. Среда. Бердск».

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня в 9.40 часов начальник подразделения Николай Ярманов, бердчане уже выдвинулись на амфибии «Арго» на розыск потерпевшего крушение вертолета.

— Сегодня утром группа в составе трех человек на СВП (судно на воздушной подушке) вышла в район бедствия на обследование. Температура около минус 20 градусов, но там бывает волна на самом Телецком, что затрудняет работу, — сообщил Николай Егорович. — Все произошло от места дислокации спасателей примерно в 60 км.

Известно, что роковой полет «Робинсона» не был согласован с профильными надзорными службами. В день трагедии Барнаульский СО на транспорте Западно-Сибирского следственного управления возбудил уголовное дело. «Учитывая, что связь с воздушным судном до настоящего времени отсутствует, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщило ведомство.

В рекордный срок, менее чем за 20 часов, в районе предполагаемого крушения частного вертолёта «Робинсон» в Республике Алтай сформирована максимально необходимая группировка сил МЧС России для проведения поисковых работ. Спасатели с техникой и оборудованием прибыли за сотни и тысячи километров из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Иркутской областей. Более 150 специалистов будут задействованы в поисках вертолёта и его пассажиров непосредственно в водах Телецкого озера.

По последним данным республиканского управления МЧС, район происшествия доставлена также вся необходимая техника и оборудование, в общей сложности 25 единиц.

— 13 февраля пилотам вертолёта Ми-8 МЧС России чудом удалось попасть в благоприятное погодное «окно», которое появилось на берегах Телецкого озера. На протяжении полудня диспетчерские службы воздушной гавани не давали вылета из-за плохой видимости на месте ЧП. Борт МЧС России из Красноярска и байкальские спасатели доставили в район поиска глубоководный телеуправляемый аппарат «Фалькон».

Поисковые работы необходимо проводить на глубине 200 метров. «Фалькон» как раз и предназначен для работы на больших глубинах. Аппарат позволяет получить изображение с камеры и производить действия с помощью гидроманипулятора. 1В понедельник вертолёты Росавиации обследовали 5 км береговой полосы. Сегодня, 14 февраля, авиаразведка будет продолжена.

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