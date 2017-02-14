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Володин: закон о защите президента нужен России

В России нужен закон о защите президента, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вы правы, президента нужно защищать. Все страны защищают», — заявил Володин на встрече со студентами и преподавателями университета в Иннополисе, отвечая на соответствующий вопрос. Тем не менее он добавил, что «у нас на сегодняшний день вопрос в повестке не стоит (законопроекта нет).

Однако, по словам спикера Госдумы, «это — вопрос безопасности наших институтов, институтов власти».

Володин сослался на международный опыт в этой сфере. И он, по словам политика, говорит, что «такие законы не просто необходимы, они везде есть». «Потому что президент после того, как он избирается, он возглавляет институт президентства, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован», — отметил спикер. И в этом заключается отличие России от европейских стран и США, добавил он.

Володин отметил, что Россия более демократичная, более открытая — «говорят, что хотят, пишут, что хотят». И это неотъемлемая часть нашей культуры, полагает он.

Председатель Госдумы считает, что если кто-то выбирает другую страну проживания, то он должен учитывать наличие за рубежом законов, защищающих главу государства, передает «Интерфакс».

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Володин: закон о защите президента нужен России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [10:20]

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