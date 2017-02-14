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Для влюбленных в свой город

Бердск – это город с богатой историей. В 2016 году город отметил свой 300-летний юбилей ярким запоминающимся праздником. Клиника «Дентал-Сервис Бердск» не смогла остаться в стороне, и в подарок бердчанам сняла фильм о любимом городе «Бердск. Маленькая Италия». И пока на улице лютуют морозы и снега, мы вновь и вновь пересматриваем фильм, где греют душу лето, праздник и искренние улыбки!Бердск – это город, в котором мы родились и живем, в котором мы не только работаем, но и отдыхаем. Город-курорт, современный и развитый, с огромным потенциалом. Именно в Бердске располагается самая большая стоматологическая клиника «Дентал-Сервис Бердск»: оснащенная самым современным оборудованием, использующая передовые технологии и стандарты работы. Именно в клинику в Бердске приезжают лечиться пациенты из близлежащих населенных пунктов и соседних городов Сибири. А доктора клиники постоянно ездят на обучения в разные города мира, но всегда возвращаются в любимый и родной Бердск. Мы желаем Бердску процветания, а его жителям еще больше счастливых улыбок!

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Для влюбленных в свой город

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея

[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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