Наружная реклама одного из банных комплексов Бердска возмутила бердчанина Алексея. Он считает, что подобный плакат слишком неприличный. Тем более, что рядом стоит школа, и мимо щита ходят дети.

Спорная реклама установлена на перекрестке улиц Островского и Красной Сибири. На баннере изображена молодая стройная девушка в бане. У нее обнажена спина. Все, что ниже поясницы, прикрыто полотенцем.

— Мой ребенок пока ходит в садик, но скоро пойдет в школу. Когда у меня не было детей, я и не обращал на такое внимание. Когда дети появляются, совсем по-другому на все смотришь. Сейчас я считаю, что подобные изображения не для публичной демонстрации. Все больше и больше вокруг подобных тем. И мне кажется, что для детей это становится нормой. Может быть, я слишком глубоко скажу, но когда подобные интимные, секретные вещи становятся нормой, люди, когда становятся взрослыми и достигают полового созревания, для них этого обычного, чего хватало нам, уже не хватает. Им это уже неинтересно. Я считаю, что в том числе такие ситуации порождают какие-то отклонения от нормы и способствуют на какие-то, может быть, грубо скажу, но извращения. Именно из-за того, что вот это становится достоянием всея, — высказал свое мнение «Курьер. Среда. Бердск» Алексей (фамилию он называть отказался).

Обращаться в ФАС или прокуратуру с требованием проверить такую рекламу бердчанин не намерен. Говорит, что сам юрист по профессии, и понимает, что с юридической точки зрения реклама банного комплекса закон не нарушает. Дескать, вопрос, скорее, морально-нравственный.

— Если этой девушке полотенце поднимут повыше — на плечи, то этого будет достаточно. Баня от этого не пострадает, — считает Алексей.

Представитель банного комплекса, чьи услуги рекламирует обнаженная девушка, пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что рекламу заказывали в специализированном агентстве. Баннер должен провисеть полгода.

— Вроде бы ничего такого нет. Наоборот, чтобы женщин привлечь. Мы периодически меняем рекламу, чтобы в глазах у людей не примелькалось (одно и то же), а какое-то разнообразие было… — рассказали в банно-гостиничном комплексе.

Свою рекламу в бане непристойной не считают. Ведь никакой эротики на баннере нет. Но на всякий случай руководители ее еще раз проанализируют и решат: оставлять или нет.

Дизайнер Анатолий Малышев, изучив спорную рекламу, пришел к выводу, что она допустима, но, так сказать, на грани. По оценке эксперта, около 40% рекламного плаката занимает не веник, не ковшик и не антураж бани, а именно полуголая девушка. И акцент на снимке сделан именно на нее и ее безупречную фигуру. С одной стороны, это все-таки реклама бани, где люди раздеваются догола. И было бы странно, если бы девушка стояла полностью одетой. Но с другой стороны — кого-то такая реклама может смущать и раздражать.

— Вообще такая реклама «на грани» самая запоминающаяся. И многие дизайнеры готовы пройти все круги ада вплоть до проверок прокуратуры ради провокационной рекламы, — отмечает Анатолий Федорович, но добавляет, что рассматриваемый баннер вполне вписывается в рамки приличия.

Есть примеры куда более скандальной рекламы. Например, одна из строительных фирм обещала покупателям своих квартир в подарок новогоднюю сосну. «Сосну за квартиру» — гласила рекламная растяжка с изображением игривой девушки. И не все сразу понимали, что речь идет о дереве, а не об интимных услугах.

В Бердске общественники уже добивались снятия баннеров с неприличной, по их мнению, рекламой. В 2014 году православный активист Иван Квасницкий пожаловался на изображение грудастой Анны Семенович на киоске с мороженным. А тренер Дмитрий Тараторин возмущался «желтыми труселями» и «отвисшим животом» на уличной рекламе аппаратной косметологии. В итоге и тот, и другой плакат сняли.

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