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Век гениальных детей, или Почему дети умнее нас?

Недавно ученые из Европы подсчитали, во сколько обойдется родителям образование детей. Стоимость обучения везде разная. Но вот что интересно, как показали исследования, каждый рубль, вложенный в образование ребенка в детстве, на выходе увеличивается в 18 раз. Поэтому, вложения в образование своих детей — это самые выгодные инвестиции. Единственный минус такого вложения — долгосрочная перспектива. Однако, это стоит того, чтобы подождать результатов. Ведь как говорил Франклин Рузвельт: «Мы не всегда можем сделать будущее лучшим для наших детей, но мы всегда можем их к нему подготовить».

А доказательством результативного образования детей как раз и является тот факт, что современное поколение стало гораздо умнее нас. Это отмечают педагоги, родители и сами дети понимают, что им легче стала даваться школьная программа, а ЕГЭ и поступление в университет перестали пугать. Педагоги считают, что в России уровень образования поднялся в связи с развитием дополнительного образования.

Вы спросите — это мода на качественное дополнительное образование? Несомненно, дополнительное образование стало модным. И этот престиж нужно сохранять, чтобы дети росли разносторонними, умными и талантливыми!

В чем сила дополнительного образования?

Команда ЦРД «Дракоша» считает, что каждый ребенок по природе одаренный. Только не сразу получается раскрыть эту одаренность. Поэтому с первого года обучения в Центре педагоги предлагают детям весь набор дополнительных образовательных услуг. Попробовав ребенка в разных направлениях деятельности, можно делать вывод, что из него можно лепить и чем его можно увлечь.

А увлечься в Центре развития детей «Дракоша» дети могут уже с 8 месяцев! С помощью уникальных программ дополнительного образования ребенок раскроет в полной мере свой потенциал и уверенно заявит о себе миру!

ЦДР «Дракоша», Ленина, 13А Наши телефоны: 2-33-30; 8-913-774-43-00 www.vesberdsk.ru vk.com/luntikberdsk1

Новости smi2.ru

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Век гениальных детей, или Почему дети умнее нас?Век гениальных детей, или Почему дети умнее нас?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

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