Итоги недели: Общий объем груди 963 см за неделю -11 см Общий объем талии 821 см за неделю -2 см Общий объем бедер 1008 см за неделю -14 см Общий вес группы 762,75 кг За неделю участницы сбросили 7,5 кг 804,05 кг — общий вес группы на начало проекта.

Если вы решили встать на путь борьбы с лишними килограммами, вам не обойтись без правильного питания и регулярных физических нагрузок.

Что нужно для того, чтобы занятия приносили пользу? Комфортное место и профессиональный тренер. Всему этому соответствует санаторий «Рассвет». Огромный светлый спортивный зал и ас своего дела — тренер Наталья Токарева. Ну и, конечно, команда единомышленников.

— Каждую неделю наши участницы проекта «Худеем с мастерами» занимаются в зале комплексной тренировкой, — отмечает Наталья. — Помимо степа, упражнений с бодибарами и на фитболе, мы используем обычную аэробику, упражнения, которые они могут сделать в домашних условиях. Обучаем, как можно проработать мышцы пресса, ног, ягодиц.

Звучит ритмичная музыка, и женщины начинают энергично зашагивать на платформу. Как отмечает специалист, такое шагание вверх укрепляет мышцы бедер, ног и голеностопа.

Так как женщины имеют лишний вес, на степ-платформе не каждая выдержит часовую тренировку. Идет большая нагрузка на коленные суставы, поэтому на степ отводится минут 20, затем время проработки мышц рук и ягодиц с помощью бодибаров, растяжки и укрепления пресса на фитболах.

Мнение мастера Натальи Токаревой Упражнения с бодибаром — эффективная силовая тренировка, с помощью которой не только вырабатывается мускулатура а-ля Шварценеггер, но и идет работа над дефектами фигуры. В итоге мы получаем стройное тело.

Если вы хотите иметь стройную фигуру, плоский животик и гибкое тело, то добро пожаловать на фитбол. Здесь, помимо упражнений, вы держите равновесие и теряете в два раза больше калорий. Занятия на гимнастических мячах вызывают особенное настроение, женщины улыбаются, катаясь на них на животе и поднимая их вверх ногами.

— Мне очень понравилось занятие, — делится впечатлениями Марина Захарова. — У меня много чего получалось. К примеру, «березка» (ноги вверх под прямым углом) получилась с первого раза. Я впервые занималась на мяче. Мне всегда казалось, что под моей массой он должен лопнуть, шарик этот, но нет, выдержал! Классно! Ощущение невесомости и полета!

Участницы проекта худели, релаксируя

Битва с лишними килограммами продолжается. Участницы проекта «Худеем с мастерами» настроены решительно.

Они полностью изменили свой образ жизни и рацион питания. Если раньше участницы не могли прожить без соленой рыбки и жареного мяса, сейчас их основная еда — отварные куриные грудки и овощи. А самое главное, они ведут активный образ жизни, в чем им помогают мастера из «Рассвета».

Бердчанки уже испытали на себе чудодейственные процедуры: фитобочку, кавитацию, миостимуляцию и прессотерапию. На этой неделе в их плотный график добавились душ Шарко и гидромассажная ванна.

Мнение специалиста

— Душ — это водолечебная процедура, при которой на тело человека воздействуют струей или многими струями воды различной формы, температуры и давления, — рассказывает врач-физиотерапевт санатория «Рассвет» Наталья Белова.

Известны следующие разновидности душа: дождевой, игольчатый, пылевой, восходящий, струевой, веерный, циркулярный. По температуре они делятся на холодные, прохладные, индифферентные, теплые, горячие и переменной температуры. В зависимости от давления струи душа — с низким, средним и высоким давлением. Температуру воды подбирают с учетом особенностей организма и преследуемой цели. Кратковременные холодные и горячие души освежают, тренируют сердечно-сосудистую и мышечную системы. Продолжительные холодные и горячие души повышают обмен веществ, понижают возбудимость нервных стволов. Теплые души оказывают седативное действие, снижают тонус.

Душ Шарко — струевой душ высокого давления, при котором струей воды поочередно массируют ноги, заднюю, переднюю, боковые поверхности тела снизу вверх сначала веерной, затем компактной струей. Живот массируют круговыми движениями по ходу кишечника компактной струей.

Эта процедура применяется для повышения тонуса мускулатуры и уменьшения толщины жирового слоя.

Участница проекта Антонина Архипенко стойко выдержала процедуру, когда мощные потоки воды били и хлестали ее тело. — Очень приятная процедура, — отмечает она. — Такое ощущение, что по мне локомотив прошелся! Больновато, конечно. Я считаю, чтобы похудеть, нужно немного потерпеть.

Умиротворение и релакс

По мнению специалиста, подводный душ-массаж (гидромассаж) является разновидностью струевого душа. Это водолечебная процедура, при которой тело человека погружают в ванну с водой, массируют струей воды, подаваемой под давлением через шланг от специального аппарата.

В основе действия душа-массажа лежит термическое и механическое раздражение. Пребывание в теплой ванне расслабляет мышцы, а массаж водяной струей улучшает крово- и лимфообращение, стимулирует обмен веществ, способствует быстрому рассасыванию рубцов, воспалительных очагов, неровностей кожи (целлюлита), избыточных жировых отложений, повышает упругость кожи, уменьшает отечность тканей.

Средняя продолжительность процедур — 10-20 минут. Курс — 10-15 процедур (ежедневно или через день).

Наталья Алфименко после первой гидромассажной ванны отмечает, что это тот же самый массаж, только более глубокий. Процедура очень приятная, безболезненная. — Чувствуется, как тело поджимается, думаю, эффект будет, — делится впечатлениями Наталья. — На нашем сегодняшнем этапе важно, чтобы кожа подтянулась. Мы же сбрасываем вес, причем происходит это достаточно быстро, для кожи это может быть плачевно, она может обвиснуть. Подобные процедуры подтягивают кожу. А еще это очень расслабляет. Я чувствую умиротворение и релакс.

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