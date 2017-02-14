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В десятку самых цитируемых СМИ региона за 2016 года вошел «Курьер. Среда. Бердск»

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг СМИ Новосибирской области за 2016 год. «Курьер. Среда. Бердск» вошел в десятку самых цитируемых и влиятельных медиаресурсов региона. В тройке лидеров по-прежнему информагентство Flashsiberia, порталы Ngs.ru и Tayga.info.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 700 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Их исследовали целый год — с 1 января по 31 декабря 2016-го.

Индекс цитируемости учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т. п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.

Индекс является инструментом для решения задач пресс-служб, а также используется участниками медиаотрасли в качестве одного из критериев оценки опубликованных материалов.

справка Медиалогия – независимая, не имеющая медиаактивов, исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени.

Напомним, что в прошлом году «Курьер. Среда. Бердск» присвоили звание «Лучшая газета России» по итогам 2015 года. Награждение проходило в Москве, в Доме журналистов, в рамках конференции «Свобода слова: российские реалии, проблемы, перспективы».

Союз журналистов России совместно с Альянсом независимых региональных издателей (АНРИ) второй раз выбирали десятку лучших газет. Экспертная комиссия оценивала конкурсантов по нескольким параметрам: контент, работа с аудиторией, дизайн, деятельность издания в интернете. Всего 104 газеты боролись за место.

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В десятку самых цитируемых СМИ региона за 2016 года вошел «Курьер. Среда. Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [09:55]

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14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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