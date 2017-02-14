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Свою продукцию представят более 150 компаний из 35 городов России, а также из Республики Беларусь, Германии, Дании, Китая, Польши, Франции и Турции.
Среди участников ― «Дверная Биржа Цитадель», BLUM, «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ», «ИДЕАЛ-МСК ТД», «ЗКС/Уральский Гранит», «Шифер.рф», «Сатурн-Новосибирск», T.plast, компания «Гектор», Trade Lock, Kale Kilit, производственное объединение «Пиллар», Remmers Baustofftechnik, ROOFSYSTEMS, «ПЕНОПЛЭКС», Tecco & MONO Electric RUS, «Лесплитинвест», «СтройАрсенал» и другие.
Впервые свою продукцию представят такие крупные игроки рынка, как «Либера», «СК-Полимеры», Elghansa DWT, «КРАУЗЕ-СИСТЕМС», «Металл Престиж», «Портал-Сибирь», «Метаком», GARDIS, «Дом заборов», «Завод МЕТАЛИКС».
Посетив выставку, руководители и специалисты оптовых, розничных и строительных компаний смогут за короткий срок ознакомиться с широким ассортиментом материалов для строительства, отделки и ремонта, и выбрать необходимую продукцию для своего бизнеса.
Ламинированные и виниловые напольные покрытия KronoOriginal и KronoXonic, фасады Kronoart, строительные плиты Kronobuild и ОСП, МДФ, ХДФ и ДСП плиты Kronodesign представит KRONOSPAN.
Материалы для отделочных работ в помещениях любого назначения представит «СТК-Групп».
Лепной декор из полиуретана, цветные интерьерные молдинги, панели и багет, дюропрофиль, декоративные балки из полиуретана, экструдированные и инжекционные плинтусы из пенополистирола, клеи, воски и краски продемонстрирует «ДЕКОМАСТЕР».
Паро-, гидроизоляционные пленки, окрашенный керамогранит, хризотил-цементные кровельные системы представит «НАНОИЗОЛ ОПТ».
Панели из фиброцемента и кровлю Neorock и Ceradir представит KMEW.
Кладочная сетка, сетка-рабица и СББ «Егоза» будут представлены на стенде «Метаком».
Профессиональные эмали, лаки и грунтовки для индустриальных покрытий по металлу, бетону, краски для дорожной разметки продемонстрирует лакокрасочный завод «Колорит».
Фасадные фиброцементные плиты LATONIT представит «Альфа-Комплект».
Ознакомиться с полным каталогом продукции и списком участников можно на сайте.
15 февраля состоится конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири: стагнация или развитие». Организатор ― ИА ДверноеДело».
Получите бесплатный электронный билет для посещения выставки.
Организатор: «ITE Сибирь»
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibbuild.com
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