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Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов представят на SibBuild/WorldBuild Siberia

Свою продукцию представят более 150 компаний из 35 городов России, а также из Республики Беларусь, Германии, Дании, Китая, Польши, Франции и Турции.

Среди участников ― «Дверная Биржа Цитадель», BLUM, «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ», «ИДЕАЛ-МСК ТД», «ЗКС/Уральский Гранит», «Шифер.рф», «Сатурн-Новосибирск», T.plast, компания «Гектор», Trade Lock, Kale Kilit, производственное объединение «Пиллар», Remmers Baustofftechnik, ROOFSYSTEMS, «ПЕНОПЛЭКС», Tecco & MONO Electric RUS, «Лесплитинвест», «СтройАрсенал» и другие.

Впервые свою продукцию представят такие крупные игроки рынка, как «Либера», «СК-Полимеры», Elghansa DWT, «КРАУЗЕ-СИСТЕМС», «Металл Престиж», «Портал-Сибирь», «Метаком», GARDIS, «Дом заборов», «Завод МЕТАЛИКС».

Посетив выставку, руководители и специалисты оптовых, розничных и строительных компаний смогут за короткий срок ознакомиться с широким ассортиментом материалов для строительства, отделки и ремонта, и выбрать необходимую продукцию для своего бизнеса.

Ламинированные и виниловые напольные покрытия KronoOriginal и KronoXonic, фасады Kronoart, строительные плиты Kronobuild и ОСП, МДФ, ХДФ и ДСП плиты Kronodesign представит KRONOSPAN.

Материалы для отделочных работ в помещениях любого назначения представит «СТК-Групп».

Лепной декор из полиуретана, цветные интерьерные молдинги, панели и багет, дюропрофиль, декоративные балки из полиуретана, экструдированные и инжекционные плинтусы из пенополистирола, клеи, воски и краски продемонстрирует «ДЕКОМАСТЕР».

Паро-, гидроизоляционные пленки, окрашенный керамогранит, хризотил-цементные кровельные системы представит «НАНОИЗОЛ ОПТ».

Панели из фиброцемента и кровлю Neorock и Ceradir представит KMEW.

Кладочная сетка, сетка-рабица и СББ «Егоза» будут представлены на стенде «Метаком».

Профессиональные эмали, лаки и грунтовки для индустриальных покрытий по металлу, бетону, краски для дорожной разметки продемонстрирует лакокрасочный завод «Колорит».

Фасадные фиброцементные плиты LATONIT представит «Альфа-Комплект».

Ознакомиться с полным каталогом продукции и списком участников можно на сайте.

15 февраля состоится конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири: стагнация или развитие». Организатор ― ИА ДверноеДело».

Получите бесплатный электронный билет для посещения выставки.

Организатор: «ITE Сибирь»

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.sibbuild.com

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Новости smi2.ru

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Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов представят на SibBuild/WorldBuild SiberiaШирокий ассортимент строительных и отделочных материалов представят на SibBuild/WorldBuild Siberia

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [09:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске

[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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