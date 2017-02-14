Народных целителей могут обязать подтверждать эффективность своих методик как минимум десятком вылеченных пациентов. Кроме того, лекарям не позволят работать без оформления статуса индивидуального предпринимателя. Такие требования содержатся в проекте порядка выдачи разрешений народным целителям. За работу без такого разрешения предусмотрен штраф 4 тыс. рублей.

Координационный совет по регулированию народной медицины при Минздраве сформулировал требования к народным медикам и направил их в ведомство, сообщил «Известиям» зампред совета Владимир Егоров. По обсуждаемым новым требованиям, для получения разрешения лекарям необходимо будет предоставить властям доказательства о том, что они вылечили как минимум десять человек и имеют медицинские знания (как минимум окончили трехмесячные обучающие курсы).

— У всех есть родственники, знакомые, которым можно помочь на некоммерческой основе. И если они им помогли, то им не откажут и в отзывах, подтверждающих эффективность его практики. Такие отзывы необходимы для профессиональной ассоциации, для того, чтобы та оформила заключение, на основании которых можно получить госразрешение. Кроме того, необходимо будет показать заключения до и после лечения, — пояснил Егоров.

По его словам, лекарю для получения разрешения необходимо будет зарегистрироваться в реестре индивидуальных предпринимателей, а в дальнейшем платить налоги.

Егоров уточнил, что все положения о разрешениях относятся только к представителям народной медицины, но никак не к «лицам, занимающимся экстрасенсорикой, парапсихологией, бесконтактными и духовными практиками, шаманством, био- и энергокоррекцией». Таким целителям разрешений выдавать не собираются.

По словам Егорова, сейчас народные целители также должны получать разрешение работать, однако их выдачей занимаются администрации регионов по собственным правилам (и они же могут их изымать, добавляют в Минздраве). Сейчас же речь идет о единых требованиях к целителям по всей стране, которые будут зафиксированы в законе «Об основах охраны здоровья граждан».

Предполагается, что выдачей новых разрешений займутся региональные органы Минздрава.

В случае если народный целитель возьмется за врачевание без лицензии, ему будет грозить штраф до 4 тыс. рублей (по ст. 6.2 КоАП «Незаконное занятие народной медициной»), уточняет Егоров.

— Такое наказание будет предусмотрено за каждый установленный факт лечения без разрешения. Но если он причинит ущерб здоровью, то в этом случае вступает в силу Уголовный кодекс, согласно которому наказывают в зависимости от тяжести причиненного ущерба, — заметил Егоров.

В Минздраве заявили, что планируют рассмотреть представленный документ.

Президент национальной общественной организации «Здоровье» Андрей Ли опасается, что такое пристальное внимание может напугать народных врачей и загнать их в подполье, а не получать лицензию.

— Регулировать надо, но вот сделать это на практике — сложно. Может получиться так, что если слишком активно начнут регулировать, то такие врачи начнут заниматься лечением больных исключительно дома. И тем самым нанесут ущерб здоровью людей, потому что, например, не вовремя распознают диагноз и не направят к специалистам, — замечает Ли.

Чтобы не допустить «подпольного» лечения, адвокат коллегии адвокатов «На Малой Дмитровке» Евгений Черноусов предлагает создать в правоохранительных органах специальный отдел по слежке за народными врачами. Это, по его мнению, поможет предотвращать возможный вред, который они могут нанести пациенту.

— Сейчас деятельность таких врачей проверяется только тогда, когда проблема уже зашла слишком далеко и был нанесен вред здоровью, когда или сами клиенты, или их родственники обращаются в правоохранительные органы, понимая, что допустили ошибку. В этом и заключается трудность, потому что из-за этого часто им всё сходит с рук. Поэтому надо выявлять правонарушение на иной стадии. Сейчас все в основном рекламируют себя в интернете, и вот полиция должна проверить сразу каждого такого врача. Должна быть выработана специальная система борьбы с теми целителями, лечение которых не оказывает эффекта, — заявил эксперт.

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