В Бердске пройдут соревнования по хоккею в рамках проведения сельских игр Новосибирской области. Бердский отдел физкультуры и спорта приглашает болельщиков на матчи, состоятся 17-19 февраля в ЛДС «Бердск» и спорткомплексе «Зима-Лето».

— Встречи обещают быть напряженными, так как уровень команд высокий и представители всех районов приедут побеждать в финале по хоккею XXII зимних сельских областных игр, — сообщили в ОФКиС.

Расписание I группа

17.02.2017 г. ЛДС «Бердск» 14:00 1. Коченевский р-н 4. Новосибирский р-н 16:00 2. г. Бердск 3. Татарский р-н

18.02.2017 г. ЛДС «Бердск» 11:30 4. Татарский р-н 3. Новосибирский р-н 13:30 1. г. Бердск 2. Коченевский р-н

19.02.2017 г. ЛДС «Бердск» 10:00 2. Коченевский р-н 4. Татарский р-н 12:00 3. Новосибирский р-н 1. г. Бердск

II группа

17.02.2017 г. СК «Зима-Лето» 14:00 1. Доволенский р-н 4. Чановский р-н 16:00 2. р.п. Кольцово 3. Колыванкский р-н

18.02.2017 г. СК «Зима-Лето» 11:30 4. Чановский р-н 3. Колыванкский р-н 13:30 1. Доволенский р-н 2. р.п. Кольцово

19.02.2017 г. СК «Зима-Лето» 10:00 2. р.п. Кольцово 4. Чановский р-н 12:00 3. Колыванкский р-н 1. Доволенский р-н

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