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Суд заочно арестовал подозреваемых в развращении школьников учителей в Москве

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего преподавателя школы №57 Бориса Меерсона, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

«Постановлением суда от 26 января в отношении Меерсона Бориса Марковича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала Мышелова.

По ее словам, Меерсону предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 135 Уголовного кодекса РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, по предварительному сговору или организованной группой).

Мышелова добавила, что «постановлением суда от 26 января в отношении Немзер Марии Андреевны была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ».

По словам Мышеловой, обвинение Меерсону и Немзер было заочно предъявлено 23 января, на следующий день они были объявлены в международный розыск. В настоящее время фигуранты скрываются за границей.

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что постановление об аресте Меерсона и Немзер в понедельник были оставлены без изменения, а апелляционные жалобы их защиты — без удовлетворения. Заседания прошли в закрытом режиме.

Таким образом, решение о заочном аресте обвиняемых вступило в законную силу, и правоохранительные органы могут ближайшее время обратиться в штаб-квартиру Интерпола в Лионе для организации их розыска по линии международной полиции.

В конце сентября 2016 года в Следственном комитете РФ сообщили, что столичным главком ведомства возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего Меерсона и 25-летней Марии Немзер по подозрению в совершении развратных действий. По версии следствия, «в период с апреля по декабрь 2010 года Меерсон совместно со своей знакомой Немзер, находясь в квартире одного из жилых домов на территории Западного округа в Москве, неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления, не достигшего 16-летнего возраста».

Директор московской школы №57 Сергей Менделевич ранее написал заявление об увольнении на фоне подозрений в отношении одного из педагогов в растлении учениц. По данным СМИ, речь шла о бывшем учителе истории этой школы Меерсоне и бывшей ученице школы Немзер, окончившей ее в 2008 году. СМИ сообщали, что оба покинули Россию.

Школа №57 — одно из ведущих образовательных учреждений Москвы с углубленным изучением математики, в последние годы постоянно входит в двадцатку лучших школ города.

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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [09:10]

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